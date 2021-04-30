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Государственных займов было привлечено на $171,5 млн долларов / Иллюстративное фото pixabay.com​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внешний госдолг Беларуси — 18,1 млрд долларов Государственный долг Беларуси в январе-марте увеличился на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%.

В первом квартале были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $171,5 млн долларов (122,7 млн долларов — от правительства РФ). Погашение внешнего госдолга в тот же период составило $568,7 млн долларов (правительству и банкам России — 242,7 млн долларов).Государственный долг Беларуси в январе-марте увеличился на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%. На 1 апреля он составлял 59,3 млрд рублей. Внутренний государственный долг на 1 апреля составлял 11,8 млрд рублей. В этом году он увеличился на 1,9 млрд рублей (на 19,1%).