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Внешний госдолг Беларуси — 18,1 млрд долларов

30.04.2021 18:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Внешний госдолг Беларуси — 18,1 млрд долларов
Государственных займов было привлечено на $171,5 млн долларов / Иллюстративное фото pixabay.com​
Внешний госдолг Беларуси на 1 апреля 2021-го составлял 18,1 млрд долларов США. С начала года он уменьшился на 0,5 млрд долларов, или на 2,4%, сообщает Минфин.

В первом квартале были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $171,5 млн долларов (122,7 млн долларов — от правительства РФ). Погашение внешнего госдолга в тот же период составило $568,7 млн долларов (правительству и банкам России — 242,7 млн долларов).

Государственный долг Беларуси в январе-марте увеличился на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%. На 1 апреля он составлял 59,3 млрд рублей. Внутренний государственный долг на 1 апреля составлял 11,8 млрд рублей. В этом году он увеличился на 1,9 млрд рублей (на 19,1%).
 
 
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Государственный долг Беларуси в январе-марте увеличился на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%.
 
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