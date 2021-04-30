ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Он не дурак». 5 конфликтных моментов в отношениях Федуты и Лукашенко

30.04.2021 18:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Он не дурак». 5 конфликтных моментов в отношениях Федуты и Лукашенко
Федута с Некляевым. Фото: baj.by
Бывший соратник белорусского правителя посвятил свою дальнейшую жизнь деятельности против него.

UDF рассказывает об истории взаимоотношений Александра Федуты и Александра Лукашенко.

Федута помог Лукашенко избраться президентом, но тот подозревал его в работе на конкурента



В 1994 году 29-летний Александр Федута, глава Союза молодежи Беларуси (в прошлом комсомола), был активным членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. Например, он пригласил туда экономиста Сергея Чалого. Одно время предвыборный штаб с согласия Федуты размещался в здании Союза молодежи.

«Он не дурак». 5 конфликтных моментов в отношениях Федуты и Лукашенко

Федута сидит рядом с Лукашенко

После победы на президентских выборах Лукашенко отблагодарил молодого помощника должностью начальника управления общественно-политической информации Администрации президента.

«Он не дурак». 5 конфликтных моментов в отношениях Федуты и Лукашенко

Федута зачитывает приветствие от президента Лукашенко. Фото: baj.by

Но в их отношениях было не все так радужно, как могло показаться. Дело в том, что Лукашенко подозревал Федуту в помощи своему конкуренту – Вячеславу Кебичу, который руководил правительством.

В 2004 году руководитель страны заявил:

«Саша Федута, который Лукашенко в предвыборную кампанию советы выдавал, правда, и к другому моему альтернативному кандидату бегал, тоже советовал, вместе с некоторыми».


А неделю назад Лукашенко сказал:

«Его же Вячеслав Францевич (Кебич) подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек».


Федута громко ушел от Лукашенко


В конце 1994 года депутат Сергей Антончик выступил с антикоррупционным докладом, рассказав о злоупотреблениях в окружении президента. Но газетам напечатать этот доклад не дали: на следующий день они вышли с белыми пятнами.

Федута решил взять на себя ответственность за эти действия и подал в отставку. Лукашенко предлагал ему не уходить, но чиновник не послушался.

«Он не дурак». 5 конфликтных моментов в отношениях Федуты и Лукашенко

Отставка получилась очень громкой: поработав в Администрации президента всего пять месяцев, Федута стал первым человеком, ушедшим из команды Лукашенко.

Федута написал критическую книгу о Лукашенко


После увольнения из Администрации, Федута стал работать политическим обозревателем в независимых СМИ. Он не раз каялся в том, что в прошлом работал на авторитарного лидера, покончившего с демократией в Беларуси.

В 2005 году была издана книга Федуты «Лукашенко. Политическая биография». В ней он аккуратно, но очень критические рассказал о становлении и деятельности первого руководителя независимой Беларуси. Общий тираж первой книги составил более 60 000 экземпляров.

«Он не дурак». 5 конфликтных моментов в отношениях Федуты и Лукашенко

Федута писал об избирателях, голосовавших за Лукашенко на первых президенских выборах:

«Задача была не из легких: наш электорат мог отличаться лишь одним – крайней степенью люмпенизированности. Люмпен не обладает собственной идеологией, а потому возможность привлечь его на нашу сторону была вполне реальна».


После президентских выборов 2010 года Федута провел несколько месяцев в СИЗО КГБ



Федута работал не только журналистом, но и политтехнологом. На выборах-2010 он вошел в штаб оппозиционного кандидата Владимира Некляева. После разгона Площади его как и многих других посадили в СИЗО КГБ – безусловно, это не могло произойти без воли Лукашенко.

За решеткой Федута провел 109 дней, по обвинению в организации массовых беспорядков ему присудили два года лишения свободы условно.

«Я провел в одиночке 55 — там возникает ощущение бесконечности времени, оно тянется невероятно долго и очень тягостно. Когда меня перевели в одиночку, исполняющий обязанности начальника изолятора сказал мне: «А хотите мы вам телевизор включим? Будете смотреть белорусское ТВ». Я ответил «спасибо, не надо», – вспоминал Федута.



Он также говорил:

«События, произошедшие со мной после 19 декабря 2010 года — моя личная расплата за ту несвободу, к которой я имел отношение в середине 90-х».


Федуту обвинили в организации госпереворота


Сегодня в Беларуси едва ли не каждый знает о громкой истории попытки «госпереворота», за планирование которой в Москве был задержан в том числе Федута.

https://udf.name/uploads/posts/2021-04/1618826088_1618743527_1542143415_baku_01.jpg
На прошлых выходных по ОНТ показали фрагменты допроса политтехнолога. На них он говорит: «Признаю себя виновным в участии… в заговоре». Монтаж это или нет – неясно.

Лукашенко отдельно высказался о бывшем соратнике. Говоря о планировании покушения на свою жизнь, он заявил:

«Следующий вариант — нападение на загородную резиденцию, прямо называют — в Озерном. Откуда знают? Федуты рассказали».


Руководитель страны также пояснил, какую роль политтехнолог мог играть в «заговоре»:

«Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федута помог Лукашенко избраться президентом, но тот подозревал его в работе на конкурента.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Электрички» наступают! От бюджетной Dacia до универсала Porsche - обзор новых машин «на батарейках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by