ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС. Список будет дополняться?

30.04.2021 19:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россия закрывает въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей официальных структур Евросоюза, заявили в пятницу в МИД РФ.

МИД РФ заявляет, что идет на эту меру в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. При принятии этого решения МИД ссылается на Федеральный Закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.


Фото: Michele Tantussi/Getty Images

В список лиц, которым закрыт въезд в РФ, вошли:

- председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли;
- заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
- председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш;
- директор Центра государственного языка Латвийской Республики Марис Балтиньш;
- член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр;
- руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах;
- глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт;
- глава Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия закрывает въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей официальных структур Евросоюза, заявили в пятницу в МИД РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка памілаваў братоў Косцевых, асуджаных да расстрэлу. Раней называў іх падонкамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by