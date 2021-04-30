Когда весна придет - не знаем? На выходных будет до 17 градусов тепла

Белгидрометцентре. Об этом рассказали в





Осадков завтра в Беларуси не ожидается, кратковременные дожди возможны только ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу. Местами будут греметь грозы.





Днем показатель на термометре поднимется до 11-17 градусов тепла.









В воскресенье белорусов ждут кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет составлять плюс 9-15, в юго-восточных районах 16-20 градусов тепла.