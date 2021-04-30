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Когда весна придет - не знаем? На выходных будет до 17 градусов тепла
Источник материала: Партизан
1 мая на территории нашей страны установится переменная облачность.
Об этом рассказали в
Осадков завтра в Беларуси не ожидается, кратковременные дожди возможны только ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу. Местами будут греметь грозы.
Днем показатель на термометре поднимется до 11-17 градусов тепла.
В воскресенье белорусов ждут кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет составлять плюс 9-15, в юго-восточных районах 16-20 градусов тепла.
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1 мая на территории нашей страны установится переменная облачность.
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