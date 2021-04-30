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В Кыргызстане заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном

30.04.2021 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекращена, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Кыргызстана Омурбека Суваналиева.

"Стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекращена. Техника и тяжелое вооружение с огневых позиций передислоцируются на исходные", - сообщил О.Суваналиев.

По его словам, обстановка стабилизируется, пишет ru.oxu.az

"Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе таджики убрали бульдозеры", - отмечает Суваналиев.

Конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
 
 
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Стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекращена, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Кыргызстана...
 
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