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Первая «Ласточка»: из Москвы в Минск отправился скоростной поезд
30.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Скоростные поезда начинают курсировать между Минском и Москвой. Добраться из одной столицы в другую можно за семь часов. Раньше минимальное время составляло девять часов. За отправлением «Ласточки» в Минск наблюдал корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров.
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Добраться из одной столицы в другую можно теперь за семь часов. Раньше минимальное время составляло девять часов.
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