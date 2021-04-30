Первая «Ласточка»: из Москвы в Минск отправился скоростной поезд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скоростные поезда начинают курсировать между Минском и Москвой. Добраться из одной столицы в другую можно за семь часов. Раньше минимальное время составляло девять часов. За отправлением «Ласточки» в Минск наблюдал корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров.