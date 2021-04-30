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Военную переправу для граждан навели на Западной Двине – видео

30.04.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Военнослужащие 30-й железнодорожной бригады из Слуцка провели учения, которые имеют практическое значение для жителей Бешенковичей – навели мост через реку Западная Двина, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Городской поселок считается крупным транспортным узлом и связывает Витебск, Шумилино, Уллу, Лепель, Чашники и Сенно.

Ранее сельским жителям переправиться на противоположный берег можно было только на лодке. Теперь же мост будет служить не только обычным гражданам, помогая им быстрее добраться в магазин, аптеку или банк, но и позволит аграриям сократить путь для сельскохозяйственной техники во время посевной и уборочной кампаний.

Такой способ форсирования водной преграды для белорусских военных не в новинку. Задачи по наведению переправ решаются ежегодно на главных водных артериях, в том числе на Припяти и Немане. Как правило, понтонные мосты служат до глубокой осени или первых серьезных заморозков. Как возводили мост – смотрите на видео. 

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области построен наплавной мост, секции насчитывают около семидесяти понтонов – по сути, на воде проложена полноценная автодорога.
 
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