Правозащитники: помиловали братьев, осужденных за убийство учительницы на смертную казнь

Источник материала: Onliner

В январе прошлого года огласили приговор по делу об убийстве 47-летней учительницы в Черикове. Осужденные — братья, на тот момент 18-летний Станислав и 20-летний Илья Костевы. Когда-то они учились в той же школе, где женщина работала. Молодые люди во всем сознались, рассказали о мотивах: пьяные мстили за непутевую сестру. Приговор — смертную казнь — в январе встретили аплодисментами. Сегодня, по информации правозащитников, стало известно, что их помиловали.

«О помиловании братьев Костевых сообщили родственники осужденных, — пишет лишенный аккредитации правозащитный центр „Вясна“. — 30 апреля родственники приговоренных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых пытались передать передачу в СИЗО №1. Однако дежурный не принял перевод, заявив, что осужденные получили от администрации президента документ о помиловании. Сейчас ребята уже не находятся под юрисдикцией СИЗО №1, но отбывают карантин для перевода в СИЗО №8 в Жодино».

Напомним обстоятельства дела. После тушения частного дома в Черикове внутри нашли мертвую хозяйку — учителя-дефектолога местной школы. Женщина была вся изрезана. Преступление пытались скрыть с помощью огня. Позже выяснилось, что из дома еще пропали еда и компьютер. Имущество учительницы милиционеры нашли в доме, где жили двое братьев Костевых: 18-летний Станислав и 20-летний Илья. Когда-то они учились в той же школе, где работала Наталья. Жили лишь бы как, имели судимость за кражу. Братья в тот же день признались в убийстве и как смогли объяснили, зачем это сделали. Парни рассказали: ранее учительница сообщила в органы опеки, что их старшая сестра плохо смотрит за своими детьми. (Дома учительницы и сестры находятся рядом.) В результате семью признали находящейся в социально опасном положении. Напившись, Костевы среди ночи отправились разбираться. Когда Наталья открыла дверь, женщину стали бить, а потом резать (впоследствии эксперты насчитали более 140 ножевых ранений). Убедившись, что учительница мертва, братья забрали продукты, компьютер, подожгли дом и сбежали. Нож бросили в реку — его потом нашли водолазы.



Фото: СК



Фото: СК

В итоге в суд дело отправилось с обвинениями в краже, грабеже, уничтожении имущества, убийстве с особой жестокостью (все в составе группы). Во время последнего слова старший Илья говорил, что, когда направлялся к учительнице, шел «просто поговорить». Остальное сделала водка. Стас читал текст с листа: просил дать им возможность когда-нибудь стать нормальными членами общества. Во время процесса он отмечал, что нож в руки не брал, в дом учительницы отправился, чтобы морально поддержать брата. Илья и Станислав Костевы были приговорены к смертной казни. Позже братья просили о помиловании, Верховный суд отказал.





«По моей информации, мать пришла в СИЗО для того, чтобы отдать передачу, — уточнил Onliner правозащитник Андрей Полуда. — Ей сказали: мол, не возьмем, получили от Администрации президента документ о помиловании. Поначалу женщина не могла поверить, позвонила родственникам, включила громкую связь. Еще раз спросила, сотрудник изолятора сказал: „Такими вещами не шутят“».

До сегодняшнего дня правозащитникам было известно только об одном в истории независимой Беларуси случае помилования приговоренного к смертной казни.