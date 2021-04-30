Нацбанк: сберегательная активность населения снизилась из-за повышенных инфляционных ожиданий

Склонность населения размещать депозиты в банках снизилась из-за повышенных инфляционно-девальвационных ожиданий, говорится в обзоре Нацбанка, где комментируется динамика и факторы инфляционных процессов в стране в первом квартале.





«Динамика денежного предложения оказывала сдерживающее воздействие на интенсивность инфляционных процессов. Годовой прирост средней широкой денежной массы снизился с 5,4% в декабре 2020 года до 1,8% в марте 2021 года, что в том числе обусловлено снижением сберегательной активности населения на фоне сохранения повышенных инфляционно-девальвационных ожиданий», — отмечается в обзоре.

Подчеркивается, что в первом квартале 2021 года ситуация в денежно-кредитной сфере продолжала складываться под влиянием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов.

Специалисты центрального банка обращают внимание, что «в целях сохранения ресурсной базы» коммерческие банки поддерживали в первом квартале «достаточно высокий уровень процентных ставок по рублевым депозитам физических лиц».

«Средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам физических лиц в национальной валюте в марте 2021 года составила 17,54% годовых», — говорится в обзоре Нацбанка.

Как сообщалось, срочные рублевые вклады населения на фоне повышенных процентных ставок в первом квартале выросли на 3,2%, а срочные валютные депозиты, ставки по которым остаются низкими, уменьшились на 4,3%.

В денежном выражении срочные валютные депозиты населения в январе—марте сократились на 200,7 млн долларов до 4 млрд 439 млн. В то же время срочные рублевые вклады населения выросли на 145,7 млн рублей до 4 млрд 678,3 млн.

По данным коммерческих банков, население в 2021 году интересуется в основном краткосрочными рублевыми депозитами. «Население готово держать банковские депозиты в рублях на короткие сроки — до трех месяцев. Рабочие ставки (по которым реально привлечь средства населения) — от 17%», — сообщил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

В то же время, отмечают представители банковского сектора, ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне (1,25% годовых в случае размещения депозита на срок до года и 2,3% годовых — по депозитам на срок свыше года).

Низкие процентные ставки по валютным депозитам, значение которых установлено коммерческими банками с учетом рекомендаций Нацбанка, не мотивируют население увеличивать валютные вклады в банковской системе, сообщили БелаПАН представители банков.