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Илья Ивашко обыграл шестую ракетку мира на турнире в Мюнхене
Источник материала: Tut.by
Занимающий 107-е место в рейтинге ATP белорус Илья Ивашко победил в полуфинале турнира в Мюнхене немца Александра Зверева — 6:7, 7:5, 6:3.
Продолжительность матча против шестой ракетки составила два часа и 35 минут.
Отметим, что Зверев является двукратным победителем этого турнира.
В полуфинале Ивашко сыграет с еще одним немцем — Яном-Леннардом Штруффом, который располагается на 44-м месте в рейтинге.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет 419 тысяч долларов.
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Занимающий 107-е место в рейтинге ATP белорус Илья Ивашко победил в полуфинале турнира в Мюнхене немца Александра Зверева - 6:7, 7:5, 6:3.
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