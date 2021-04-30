Илья Ивашко обыграл шестую ракетку мира на турнире в Мюнхене

Источник материала: Tut.by

Занимающий 107-е место в рейтинге ATP белорус Илья Ивашко победил в полуфинале турнира в Мюнхене немца Александра Зверева — 6:7, 7:5, 6:3.



Фото: Reuters

Продолжительность матча против шестой ракетки составила два часа и 35 минут.

Отметим, что Зверев является двукратным победителем этого турнира.

В полуфинале Ивашко сыграет с еще одним немцем — Яном-Леннардом Штруффом, который располагается на 44-м месте в рейтинге.

Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет 419 тысяч долларов.