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В Беларуси больше 70 тысяч человек получают социальные пенсии

30.04.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси около 71 тысячи человек получают социальные пенсии, сообщает Белстат (данные на конец 2020 года). Эти выплаты назначают тем, кто не может претендовать на трудовую пенсию из-за нехватки страхового стажа.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

В 2020 году социальные пенсии получали также около 71 тысячи человек (данные Белстата с учетом округления). Число тех, кому выплачивали соцпенсии, увеличивалось до 2018 года, когда достигло 72 тысяч (столько же было и в 2019-м). К примеру, в 2012-м эти выплаты получали 56 тысяч человек, в 2000-м — 50 тысяч, а в 1990-м — 37 тысяч.

Белстат не сообщает размер средней социальной пенсии за 2020 год. По статистике предыдущих лет, она составляет примерно половину от средней начисленной пенсии, которая в конце 2020-го составляла 482,6 рубля. К примеру, средняя социальная пенсия на конец 2019 года составляла 215 рублей, а средний размер назначенных пенсий в это время был на уровне 431,3 рубля, пенсий по возрасту — 445,9 рубля.

В основном соцпенсию в Беларуси получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства, уточняли ранее в Минтруда.

Социальная пенсия также назначается женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов — минимального страхового стажа. С 1 мая соцпенсия составит 136,64 рубля.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. С 2021 года он составляет 18 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

 
 
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Эти выплаты назначают тем, кто не может претендовать на трудовую пенсию из-за нехватки страхового стажа.
 
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