ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Двойные стандарты бросаются в глаза». Посольство США прокомментировало пикет лукашенковцев

30.04.2021 19:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Двойные стандарты бросаются в глаза». Посольство США прокомментировало пикет лукашенковцев
Среди участников пикета — студенты. А как же пары в университете? / Еврорадио
30 апреля около 10 провластных активистов пикетировали посольство США в Минске.

Госагентство БЕЛТА сообщило, что акция прошла в связи “с сообщениями о том, что США причастны к организации заговора с целью убийства президента и захвата власти в Беларуси”.

«Ябатьки» принесли к посольству плакаты, нарисованные месяц назад — задолго до того, как Лукашенко рассказал о “заговоре” против себя:

“Байден, крепче держись за перила”, “Даёшь честные выборы в США”, “Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу?”


В посольстве США уже отреагировали на это мероприятие.

«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», — написало посольство США в ответ на пикет «ябатек».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ябатьки» принесли к посольству плакаты, нарисованные месяц назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники: Приговоренных к смертной казни братьев Костевых помиловали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by