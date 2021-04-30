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«Двойные стандарты бросаются в глаза». Посольство США прокомментировало пикет лукашенковцев
Источник материала: UDF
Среди участников пикета — студенты. А как же пары в университете? / Еврорадио
Госагентство
«Ябатьки» принесли к посольству плакаты, нарисованные месяц назад — задолго до того, как Лукашенко рассказал о “заговоре” против себя:
“Байден, крепче держись за перила”, “Даёшь честные выборы в США”, “Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу?”
В посольстве США уже отреагировали на это мероприятие.
«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», — написало посольство США в ответ на пикет «ябатек».
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«Ябатьки» принесли к посольству плакаты, нарисованные месяц назад.
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