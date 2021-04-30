







Сторона игрока достигла устной договоренности с "Реалом" еще в январе, мадридский клуб всегда лидировал в борьбе за австрийца. Алаба всегда мечтал играть в Испании.





В прошлом году "Бавария" пыталась удержать защитника. "Челси", "ПСЖ", "Барселона" и "Ливерпуль" пытались убедить Алабу присоединиться к ним, но "Реал" всегда оставался фаворитом в этой борьбе.





Скоро о сделке объявят официально. Ранее сообщалось, что футболист подпишет с мадридским клубом контракт сроком до 2026 года.



