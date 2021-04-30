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Помиловали приговоренных к смерти братьев Костевых — такое в истории суверенной Беларуси было только однажды.
Источник материала: Навiны
Координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде стало известно о помиловании братьев Костевых из Черикова. Об этом ему рассказали родные осужденных.
Как
Никакой бумаги родным Костевых не дали, но они надеются, что получат официальное подтверждение информации в начале следующей недели.
До этого правозащитникам было известно лишь об одном случае помилования приговоренного к смертной казни за всю историю независимой Беларуси.
Напомним, 10 января 2020 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Черикове были вынесены сразу два смертных приговора в отношении братьев 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых. Их обвинили в убийстве жившей по соседству учительницы и поджоге ее дома. Приговор о назначении высшей меры наказания — расстрела — вынес судья Михаил Мельников.
22 мая 2020 года Верховный суд
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Помиловали приговоренных к смерти братьев Костевых — такое в истории суверенной Беларуси было только однажды.
Координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде стало известно о помиловании братьев Костевых из Черикова. Об этом ему...
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