«Выносил мозг жене из-за того, что швабра не там стояла». Психолог отвечает мужчине, который разрушил брак

Источник материала: Tut.by

Читатель пишет, что из-за бытовых разногласий с женой дело дошло до рукоприкладства и полного разлада в отношениях. Женщина всё чаще говорит о разводе, а также о том, что она может влюбиться в другого и уйти из семьи. Можно ли сохранить брак после такого серьезного кризиса? Объясняет психолог.

— Мы с женой в браке 12 лет, у нас двое детей. Осенью у нас начались серьезные ссоры — причиной был я и моя нервная система.

В семье моей мамы всё было заточено под идеальный порядок, всё должно быть на своих местах — так меня с детства воспитывали. И вот этим порядком я периодически выносил мозг своей жене. Добавьте сюда мои расшатанные нервы, и получится гремучая смесь.



Фото: pinterest.com

Где-то в глубине души я знал, что женщины любят ушами, но комплименты от меня жена слышала редко, упреки — гораздо чаще. Плюс — не помню ни одного дня, чтобы мы с женой могли посвятить время друг другу, провести его без детей. Бабушек и дедушек у нас нет, всё сами.

На работе было много проблем, дом требовал ремонта, которым я занимался сам, так как денег не хватало. Бывало так, что швабра, стоящая не в том углу, выводила меня из себя. Часто это всё заканчивалось разговорами на очень повышенных тонах и слезами жены.

Из-за этих бытовых ссор начались проблемы с сексом. Она мне отказывала из-за того, что я вчера ей испортил настроение, что-то не так сказал. Это затянулось на пару месяцев. Я в ответ обижался, ситуация ухудшалась.

После очередной ссоры жена не нашла аргументов и ударила меня тряпкой по глазам, я машинально ответил ударом по ноге — у нее был огромный синяк. Ситуация в тот вечер очень сильно обострилась, такого в нашей семейной жизни еще не было.

А потом случился еще один инцидент: я всегда был противником оскорблений, ведь это могут услышать дети — и у меня кровь закипает, когда жена начинает кричать на весь дом.

И однажды, не выдержав, я ударил ее по губам, чтобы она замолчала. Естественно зашел разговор о разводе — и она призналась, что после того, как я ее ударил, поняла: больше у нее нет ко мне никаких чувств.



Фото: pinterest.com

Я сразу ощутил последствия того, что произошло. Она перестала разговаривать со мной (только по делу), встречать после работы, даже в телефоне переименовала — по имени и фамилии. Я, конечно, не раз просил прощения за все, благодарил за то, что она столько лет терпела меня.

Но даже спустя полгода после конфликта она по-прежнему холодна ко мне. Я помогаю ей по дому и не треплю нервы. Но имею свое мнение хотя бы потому, что добытчик в доме — я. Секс у нас есть, но такое ощущение, что он нужен только мне.

Она всё время рассказывает истории других семейных пар и утверждает, что потеря чувств рано или поздно наступает в любой семье. Настаивает на том, что развод — это нормально в наше время, а жить вместе ради детей неправильно. Добавила: «Ты хороший отец и хозяин, я тебя за это уважаю».

Но я не могу смириться даже с мыслью, что буду всего лишь воскресным папой. Никто не будет относиться к моим детям так, как я. Сам вырос без отца и знаю, как это плохо и тяжело. Она соглашается, но тут же добавляет: «А вдруг я влюблюсь? Я молодая и красивая». Это очень трудно психологически.



Фото: pinterest.com

Что касается моих чувств: не могу со сто процентной уверенностью сказать, что сильно люблю её. Но я не представляю рядом с собой другую женщину. Моя жена хорошая хозяйка и замечательная мать для наших детей. Мы отличная пара, через многое прошли и не хочется это всё в одночасье разрушить.

Еще полгода назад она говорила о третьем ребенке, а потом всё так резко изменилось, даже не верится. Как бы мне хотелось, чтобы это был сон. И если бы я мог отмотать время назад…

Хотелось услышать совет, что сейчас делать каждому из нас.

Ответ психолога:



Анна Ефремова Психолог Центра успешных отношений

— Вы много пишете о сожалении за свое поведение, берете на себя всю ответственность за отношения с женой, тогда как в любые отношения всегда вкладываются оба.

Вам кажется, что вы прекратили скандалы. Но самобичевание, которое вы не выдерживаете, переходит в агрессию. Повернутая внутрь, она превращается в вину. И так по замкнутому кругу…

Бесконечным пережевыванием своих ошибок и тревог за будущее вы исчерпаете жизненные силы. Попробуйте для начала выровнять себя, сместить фокус своего внимания на уровне тела. Пусть это будет что-то новое: спорт или какие-то мелочи, приносящие радость.

У вас с женой сейчас время кризиса, а оно всегда напряженное. Вы волнуетесь о будущем, но если тестировать реальность — в настоящее время жена выбирает быть с вами, а вы с ней.

Вы вместе поддерживаете быт, у вас есть откровенные разговоры. Это уже немало. Самое главное, что нужно понять: вы один не можете поменять ситуацию, ведь в отношениях участвуют оба. Но вы можете вложиться в то, что создаст безопасное пространство между вами: разговаривать с женой пожеланиями, просьбами. Говорите о своих чувствах. Пробуйте услышать то, что говорит она в ответ. Будьте готовы услышать отказ в какой-нибудь просьбе, ведь жизнь не всегда удовлетворяет наши желания. Принять и выдержать отказ — в этом много силы. Много силы и в том, чтобы иногда самому говорить «нет», если это задевает важное для вас. Если вам будет трудно распознать свои чувства, обратитесь к профессионалу. С ним можно понять и проработать свою агрессию.

А ещё есть простые волшебные вопросы абсолютно для всех пар. Ваши искренние ответы принесут облегчение:

что для вас самое важное в отношениях?

что вы хотите получить в них?

получаете ли вы это?

что для вас самое больное в отношениях, с чем не можете согласиться?

Не торопите время, те простые формы общения, что есть сейчас, могут дать шанс новому уровню отношений.