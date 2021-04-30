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Восьмимесячный сын веганки начал есть камни
Источник материала: ОНТ
22-летняя жительница Финикса (Аризона, США) Элис Бендер прославилась в Сети необычным подходом к воспитанию своего сына. Женщина позволяет восьмимесячному Ферну есть камни, песок и грязь. На необычный случай
Элис уверена, что ее грудное молоко способно защитить сына от любых бактерий. Кроме того, американка растит ребенка веганом и считает, что в желании малыша есть камни и песок нет ничего противоестественного.
Женщина позволяет сыну грызть и облизывать все, к чему ребенок потянется, в том числе тележки в супермаркетах. Подобный подход к воспитанию Ферна вызвал активные споры на странице Бендер в TikTok. Некоторые пользователи поддерживают американку, они уверены, что у ребенка сформируется сильный иммунитет. Но очень многие комментаторы приходят в ужас от взглядов Элис, они интересуются, не боится ли женщина, что ребенок подавится или подхватит паразитов.
Фото: comingupfern / TikTok
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22-летняя жительница Финикса (Аризона, США) Элис Бендер прославилась в Сети необычным подходом к воспитанию своего сына. Женщина позволяет восьмимесячному Ферну...
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