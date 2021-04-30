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Полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых подозреваемых в похищении французских бульдогов Леди Гаги
Источник материала: ОНТ
В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) полиция арестовала пятерых подозреваемых в похищении собак певицы Леди Гаги. Об этом
Среди задержанных – 18-летний Джеймс Джексон, 19-летний Джейлин Уайт и 27-летний Лафайет Уэйли. Мужчины обвиняются в ограблении и покушении на убийство. Также были арестованы 40-летний Гарольд Уайт (отец Джейлина) и 50-летняя Дженнифер Макбрайд. Последняя вернула псов после публикации объявления о вознаграждении в 500 тысяч долларов.
По сведениям правоохранителей, нападавшие изначально не знали, кому принадлежат похищаемые собаки. Преступление было совершено из-за высокой стоимости французских бульдогов.
24 февраля вечером злоумышленники напали на выгульщика собак Леди Гаги. Два пса певицы – французские бульдоги Густав и Коджи –
Фото: ladygaga/Instagram
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В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) полиция арестовала пятерых подозреваемых в похищении собак певицы Леди Гаги. Об этом информирует Los Angeles Times. Среди задержанных –...
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