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Полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых подозреваемых в похищении французских бульдогов Леди Гаги

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых подозреваемых в похищении французских бульдогов Леди Гаги

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) полиция арестовала пятерых подозреваемых в похищении собак певицы Леди Гаги. Об этом информирует Los Angeles Times.

Среди задержанных – 18-летний Джеймс Джексон, 19-летний Джейлин Уайт  и 27-летний Лафайет Уэйли. Мужчины обвиняются в ограблении и покушении на убийство. Также были арестованы 40-летний Гарольд Уайт (отец Джейлина) и 50-летняя Дженнифер Макбрайд. Последняя вернула псов после публикации объявления о вознаграждении в 500 тысяч долларов.

По сведениям правоохранителей, нападавшие изначально не знали, кому принадлежат похищаемые собаки. Преступление было совершено из-за высокой стоимости французских бульдогов.

24 февраля вечером злоумышленники напали на выгульщика собак Леди Гаги. Два пса певицы – французские бульдоги Густав и Коджи – были похищены. Всего на месте происшествия было три собаки известной певицы. Третий питомец – Мисс Азия – сумел сбежать от похитителей. Вскоре животное нашли на месте происшествия.

Фото: ladygaga/Instagram

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В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) полиция арестовала пятерых подозреваемых в похищении собак певицы Леди Гаги. Об этом информирует Los Angeles Times. Среди задержанных –...
 
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