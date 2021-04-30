С 1 мая в Беларуси заработает национальная система медиаизмерений

Источник материала: ОНТ

Любимая кнопка на пульте. С 1 мая национальный медиаизмеритель начнёт работать в полном формате. До этого несколько месяцев система функционировала в тестовом режиме.

Специальное оборудование отслеживает, кто смотрит телевизор, сколько и когда. В проекте участвует полтысячи домохозяйств по всей стране. Перед просмотром любимых передач каждый участник фиксирует информацию о себе нажатием всего нескольких кнопок. Данные отправляются на сервер ежеминутно.

Методика известна во всём мире, по этим цифрам формируется независимый рейтинг телеканалов, который влияет на развитие всей индустрии.

В мае белорусские телеканалы получат статистику и рейтинги своих проектов и уже на основе этих данных смогут формировать контент, который действительно выбирает зритель. В планах проводить медиаизмерения и в интернете – уже закуплен и тестируют первый комплект оборудования. В перспективе он позволит отследить трафик и контент участников проекта.

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