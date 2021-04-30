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Страстную пятницу отмечают православные: пост становится особенно строгим
Источник материала: ОНТ
Православные отмечают сегодня Великую, или Страстную, пятницу – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать страдания и смерть Христа.
Пост становится особенно строгим: нельзя ничего употреблять в пищу, кроме воды и хлеба. Священники облачаются в тёмные одежды, а в храмах совершается поклонение плащанице. Уже завтра – Великая суббота, последний день перед Пасхой. В храме Гроба Господня в Иерусалиме все ждут главного таинства – схождения Благодатного огня. Его частицу завтра доставят в Беларусь.
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Православные отмечают сегодня Великую, или Страстную, пятницу – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать страдания и смерть Христа. ...
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