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Страстную пятницу отмечают православные: пост становится особенно строгим

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страстную пятницу отмечают православные: пост становится особенно строгим

Православные отмечают сегодня Великую, или Страстную, пятницу – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать страдания и смерть Христа. 

Пост становится особенно строгим: нельзя ничего употреблять в пищу, кроме воды и хлеба. Священники облачаются в тёмные одежды, а в храмах совершается поклонение плащанице. Уже завтра – Великая суббота, последний день перед Пасхой. В храме Гроба Господня в Иерусалиме все ждут главного таинства – схождения Благодатного огня. Его частицу завтра доставят в Беларусь.

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Православные отмечают сегодня Великую, или Страстную, пятницу – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать страдания и смерть Христа. ...
 
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