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Активисты провели пикет возле американского посольства в Минске

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Активисты провели пикет возле американского посольства в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении нашей страны. Неравнодушные активисты сегодня провели пикет у американской дипмиссии в Минске.

В руках протестующих государственная символика и различные плакаты. Собравшиеся не скрывают – их возмущение связано с информацией об участии Вашингтона в планировании переворота в Беларуси, с агрессивной санкционной политикой США в отношении Беларуси.

Подобные пикеты у американского посольства в Минске были и в марте. Напомним, представительство США до сих пор работает без посла. Назначенный дипломат продолжает находиться в странах-соседях, откуда периодически звучит недружелюбная риторика.

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Теги: Минск
 
 
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Против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении нашей страны. Неравнодушные активисты сегодня провели пикет у американской дипмиссии...
 
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