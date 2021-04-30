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Активисты провели пикет возле американского посольства в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении нашей страны. Неравнодушные активисты сегодня провели пикет у американской дипмиссии в Минске.
В руках протестующих государственная символика и различные плакаты. Собравшиеся не скрывают – их
Подобные пикеты у американского посольства в Минске были и в марте. Напомним, представительство США до сих пор работает без посла.
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Против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении нашей страны. Неравнодушные активисты сегодня провели пикет у американской дипмиссии...
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