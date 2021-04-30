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В Испании создали первую в мире роборуку для приготовления паэльи

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании создали первую в мире роборуку для приготовления паэльи

В Испании была создана первая в мире роборука для приготовления паэльи – национального блюда из риса с морепродуктами, овощами и курицей. Интерес к «паэльеро» уже проявили многие ресторанные и гостиничные сети, информирует The Guardian.

Робот готовит блюдо сам после выбора нужной программы и загрузки продуктов. Основатель компании br5 Энрике Лилло заявил, что многофункциональный робот будет готовить не только паэлью. К примеру, роборуку можно подключить к фритюрнице, и она будет жарить картофель, при подключении к грилю – пожарит котлеты, а при работе с духовкой – приготовит круассаны или пиццу.

Чтобы не обижать жителей Валенсии, Лилло называет приготовленную роборукой паэлью «блюдом из риса».


Фото: br5/YouTube

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В Испании была создана первая в мире роборука для приготовления паэльи – национального блюда из риса с морепродуктами, овощами и курицей. Интерес к «паэльеро» уже...
 
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