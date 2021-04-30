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Посиделки добрых друзей завершились поножовщиной. Что же стало причиной жуткой трагедии?

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посиделки добрых друзей завершились поножовщиной. Что же стало причиной жуткой трагедии?

Встреча со старыми знакомыми может обернуться радостью, ностальгией, неприязнью или смертью. Например, как в Солигорске. Жители одной из улиц невольно станут свидетелями бурной ссоры. Дворовой конфликт набирал такие обороты, что очевидцам пришлось позвать на помощь. 


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Правоохранители отреагируют мгновенно. Но преступник успеет скрыться. Оставив после себя лишь мертвое тело и кровавый след на асфальте. Который и возьмёт служебная собака.  

Собака приведёт оперативников к лесопарковой зоне. Но из-за большого скопления людей потеряет след. Дальше милиционеры начнут отрабатывать различные версии, параллельно опрашивая свидетелей и очевидцев.   

За это время преступник успеет переодеться и выкинуть свою одежду. Но замести следы ему всё равно не удастся. 

На допросе вину признает полностью. И расскажет, как же развивались события того страшного вечера. 

Встретился со своим наглядно знакомым вблизи дома 25, где в дальнейшем произошла словесная ссора, в ходе которой он достал нож, который у него был в кармане, и нанес один удар в область шеи, после чего потерпевший упал, а он скрылся с места происшествия.

Сейчас с 41-летним мужчиной работают следователи. Проводится проверка показаний на месте. 

Расследование уголовного дела продолжается. К слову, это уже не первая уголовная статья в биографии фигуранта. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

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Теги: Новости
 
 
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Встреча со старыми знакомыми может обернуться радостью, ностальгией, неприязнью или смертью. Например, как в Солигорске. Жители одной из улиц невольно станут...
 
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