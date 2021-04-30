Посиделки добрых друзей завершились поножовщиной. Что же стало причиной жуткой трагедии?

Источник материала: ОНТ

Встреча со старыми знакомыми может обернуться радостью, ностальгией, неприязнью или смертью. Например, как в Солигорске. Жители одной из улиц невольно станут свидетелями бурной ссоры. Дворовой конфликт набирал такие обороты, что очевидцам пришлось позвать на помощь.





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Правоохранители отреагируют мгновенно. Но преступник успеет скрыться. Оставив после себя лишь мертвое тело и кровавый след на асфальте. Который и возьмёт служебная собака.

Собака приведёт оперативников к лесопарковой зоне. Но из-за большого скопления людей потеряет след. Дальше милиционеры начнут отрабатывать различные версии, параллельно опрашивая свидетелей и очевидцев.

За это время преступник успеет переодеться и выкинуть свою одежду. Но замести следы ему всё равно не удастся.

На допросе вину признает полностью. И расскажет, как же развивались события того страшного вечера.

Встретился со своим наглядно знакомым вблизи дома 25, где в дальнейшем произошла словесная ссора, в ходе которой он достал нож, который у него был в кармане, и нанес один удар в область шеи, после чего потерпевший упал, а он скрылся с места происшествия.

Сейчас с 41-летним мужчиной работают следователи. Проводится проверка показаний на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. К слову, это уже не первая уголовная статья в биографии фигуранта. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram