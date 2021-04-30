ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянин напал на врача за отказ делать ребенку прививку

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россиянин напал на врача за отказ делать ребенку прививку

Россиянин напал на врача, который отказался делать прививку его ребенку. Об этом 30 апреля информируют «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел 29 апреля в одной из поликлиник Невского района Санкт-Петербурга. На прием к педиатру пришла мать с ребенком. Медик отказался делать прививку вакциной «Пентаксим», так как у маленького пациента не было документов и показаний к этому.

Позже к заведующему отделения медучреждения обратился отец ребенка. Мужчина напал на медика, бросив того на подоконник. Инцидент произошел на глазах у ребенка.

В поликлинику прибыли полицейские. Дебошир был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что подвергшийся нападению медик получил травмы головы.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиянин напал на врача, который отказался делать прививку его ребенку. Об этом 30 апреля информируют «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ. Уточняется, что инцидент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Асуджаных на сьмерць братоў Косьцевых памілавалі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by