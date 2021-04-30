Россиянин напал на врача за отказ делать ребенку прививку

Источник материала: ОНТ

Россиянин напал на врача, который отказался делать прививку его ребенку. Об этом 30 апреля информируют «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел 29 апреля в одной из поликлиник Невского района Санкт-Петербурга. На прием к педиатру пришла мать с ребенком. Медик отказался делать прививку вакциной «Пентаксим», так как у маленького пациента не было документов и показаний к этому.

Позже к заведующему отделения медучреждения обратился отец ребенка. Мужчина напал на медика, бросив того на подоконник. Инцидент произошел на глазах у ребенка.

В поликлинику прибыли полицейские. Дебошир был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что подвергшийся нападению медик получил травмы головы.

Фото: Pixabay

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