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Россиянин напал на врача за отказ делать ребенку прививку
Источник материала: ОНТ
Россиянин напал на врача, который отказался делать прививку его ребенку. Об этом 30 апреля
Уточняется, что инцидент произошел 29 апреля в одной из поликлиник Невского района Санкт-Петербурга. На прием к педиатру пришла мать с ребенком. Медик отказался делать прививку вакциной «Пентаксим», так как у маленького пациента не было документов и показаний к этому.
Позже к заведующему отделения медучреждения обратился отец ребенка. Мужчина напал на медика, бросив того на подоконник. Инцидент произошел на глазах у ребенка.
В поликлинику прибыли полицейские. Дебошир был задержан. Возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что подвергшийся нападению медик получил травмы головы.
Фото: Pixabay
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Россиянин напал на врача, который отказался делать прививку его ребенку. Об этом 30 апреля информируют «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ. Уточняется, что инцидент...
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