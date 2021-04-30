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Соболенко одержала первую победу на теннисном турнире в Мадриде

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соболенко одержала первую победу на теннисном турнире в Мадриде

Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде. 

Первая ракетка Беларуси не оставила шансов опытной представительнице России Вере Звонарёвой. Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом — 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 66 минут. 

Соболенко подала три эйса, сделала две двойные ошибки и использовала пять из девяти брейк-пойнтов. 

В матче второго круга Арина сыграет с победительницей встречи между румынкой Ириной Бегу и россиянкой Дарьей Касаткиной.

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Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде.  Первая ракетка Беларуси не оставила шансов опытной представительнице России Вере...
 
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