Соболенко одержала первую победу на теннисном турнире в Мадриде

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде.

Первая ракетка Беларуси не оставила шансов опытной представительнице России Вере Звонарёвой. Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом — 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 66 минут.

Соболенко подала три эйса, сделала две двойные ошибки и использовала пять из девяти брейк-пойнтов.

В матче второго круга Арина сыграет с победительницей встречи между румынкой Ириной Бегу и россиянкой Дарьей Касаткиной.

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