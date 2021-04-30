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Соболенко одержала первую победу на теннисном турнире в Мадриде
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде.
Первая ракетка Беларуси не оставила шансов опытной представительнице России Вере Звонарёвой. Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом — 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 66 минут.
Соболенко подала три эйса, сделала две двойные ошибки и использовала пять из девяти брейк-пойнтов.
В матче второго круга Арина сыграет с победительницей встречи между румынкой Ириной Бегу и россиянкой Дарьей Касаткиной.
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Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде. Первая ракетка Беларуси не оставила шансов опытной представительнице России Вере...
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