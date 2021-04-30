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У рыжего кота проснулся отцовский инстинкт: он принес домой котенка и заботится о нем

30.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У рыжего кота проснулся отцовский инстинкт: он принес домой котенка и заботится о нем

В TikTok набирает популярность ролик с рыжим котом, который принес домой котенка. Питомец проявляет заботу о малыше и не подпускает к нему чужих. Пользователи восхищаются отцовским инстинктом.

«Наш кот Мурчелло сегодня откуда-то принес маленького котенка и теперь его не отпускает, любит и оберегает», – пояснил автор ролика.

За несколько дней видео набрало более 800 тысяч отметок «Нравится» и свыше 12 тысяч комментариев.

Фото: Pixabay

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В TikTok набирает популярность ролик с рыжим котом, который принес домой котенка. Питомец проявляет заботу о малыше и не подпускает к нему чужих. Пользователи...
 
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