|
У рыжего кота проснулся отцовский инстинкт: он принес домой котенка и заботится о нем
Источник материала: ОНТ
В TikTok набирает популярность ролик с рыжим котом, который принес домой котенка. Питомец проявляет заботу о малыше и не подпускает к нему чужих. Пользователи восхищаются отцовским инстинктом.
За несколько дней видео набрало более 800 тысяч отметок «Нравится» и свыше 12 тысяч комментариев.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В TikTok набирает популярность ролик с рыжим котом, который принес домой котенка. Питомец проявляет заботу о малыше и не подпускает к нему чужих. Пользователи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)