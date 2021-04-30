Происшествия, в которых без МЧС не обойтись. Каждый день они спасают чьи-то жизни

Источник материала: ОНТ

В жизни всегда есть место подвигу, но для некоторых подвиги – ежедневная рутина. Каждый день эти люди заходят в горящие здания, спускаются под землю или ныряют в ледяную воду. С единственной целью – спасти чью-то жизнь. Происшествия, в которых без МЧС не обойтись, в следующем материале программы.





ПОЛОЦКИЙ РАЙОН

Спасателям поступит тревожный звонок. Спасатели мгновенно прибудут на место. Увидев мужчину в 4 метрах от берега, тут же прыгнут воду. Течение поможет добраться до тонущего за считанные секунды. Пострадавшего оперативно вытащат на берег и передадут медикам. С диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.

г. ЛЕПЕЛЬ

Ещё один сигнал поступит Лепельским спасателям. МЧС через 2 минуты прибыли на место происшествия. Где медики уже оказывали первую помощь пострадавшему. Нога мужчины застряла в мотоблоке. Спасателям пришлось разобрать мотофрезу, чтобы передать пострадавшего скорой для дальнейшей госпитализации.

г. ВИТЕБСК

В Витебске загорелся подвал многоэтажки. Чтобы оперативно потушить пламя и успеть эвакуировать двенадцать человек, в том числе троих детей, спасателям придётся разделиться. Из самого подвала выведут двоих мужчин. Оба госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».

г. ГОМЕЛЬ

А в Гомеле сотрудники МЧС помогли человеку, который оказался под железобетонной плитой. Она упала на мужчину во время уборки помещения от строительного мусора. При помощи домкратов спасатели приподняли плиту, освободили ноги мужчины и передали его врачам. С переломом он госпитализирован в больницу.

ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОН

Внутри дома находился мужчина. Который уснул с непотушенной сигаретой. У таких историй исход всегда одинаков – пожара не избежать. Курильщик чудом проснётся и успеет выбежать из полыхающего по его же вине дома.

г. МИНСК

А в столице на улице Несвижской загорелись гараж и мансарда жилого дома. Спасатели ликвидируют пламя буквально за час. К счастью, от огня пострадает только имущество: сам гараж, два автомобиля и кровля. Причина возгорания устанавливается.

МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Внутри горящего дома двое детей – братья 12-ти и двух лет. Старший, рискуя жизнью, спасёт младшего. Подросток успеет отдать малыша спасателям и потеряет сознание. С ожогами пятидесяти процентов тела и порезами рук, а также лица юный герой был доставлен в больницу. Пожар ликвидирован, причина устанавливается. Позже мальчика бортом МЧС оперативно доставили в Республиканский ожоговый центр. Во время всего полета медики внимательно следили за его состоянием.

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