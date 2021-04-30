В Минске обновили Республиканскую доску почёта

Источник материала: ОНТ

Вновь к событиям в нашей стране. В благодарность за труд. Накануне 1 мая в столице обновили Республиканскую доску почёта. Указ об этом традиционно подписал Президент. Чтобы выбрать достойных, подробно изучили достижения предприятий со всей страны и среди лауреатов оказались действительно самые лучшие.





По итогам 2020 года на доску почёта занесены 65 победителей. Среди них 8 районов и 57 организаций. Отмечены лидеры в промышленности, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, образовании, науке, социальном обслуживании и туризме. Этот год стал особенным тем, что среди лауреатов практически каждое четвёртое – учреждения здравоохранения. И ведь действительно во время пандемии многих результатов в разных сферах нам удалось достичь, благодаря ежедневной работе белорусских врачей.

Отдельно чествовали сегодня некоторые районы, области и города. Так, за достижение результатов в социально-экономическом развитии по итогам пяти лет отмечены Минск, Минская и Брестская области. Ну, а полный список лучших теперь весь год можно увидеть в сердце столицы – на площади Государственного флага.

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