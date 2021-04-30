Со скоростью «Ласточки»: белорусы раскупили билеты на поезд до Москвы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скоростные поезда начинают курсировать между Минском и Москвой. Как быстро теперь можно добраться из одной столицы в другую, расскажет корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Между Минском и Москвой около 700 километров. Раньше самым быстрым способом добраться до соседней столицы был только самолет. На пассажирском поезде ехать куда дольше целых девять часов. Но теперь появилась «Ласточка», которая долетит за семь.

Скорость – до 160 километров в час. Пока в путешествие могут отправиться только граждане Беларуси и России. Поезда будут курсировать ежедневно, с остановками в Орше, Вязьме и Смоленске.

«Этот поезд двухсистемный, работает на переменном и постоянном токе. Преодолевает барьеры технологические, барьеры перехода с одного тока на другой в движении. И это позволяет сократить время движения», – заявил начальник Дирекции скоростной сообщения Антон Петров.

Продажа билетов началась 15 апреля, цены – от 20$. Места раскупили за несколько часов. Первым пассажиром стала Александрина Журавлева из Могилева. Едет к дочке.

«Мы прочитали статью про то, что будет курсировать поезд «Ласточка» и решили проверить, можно ли приобрести билеты через интернет. Зашли на сайт, там они были, и мы сразу же их купили», – сказала Александрина Журавлева.

«Работаю в Москве в Метрострое. Езжу постоянно, раньше проезжали через ФСБ, а сейчас появилась возможность поездить, поэтому ездим. Очень удобно», – отметил другой пассажир Александр Кусок.

Пятивагонные «Ласточки» в комплектации «Премиум» разработали специально для комфортных путешествий на длинных маршрутах. В каждом составе 349 мест двух классов: бизнес и эконом.

«В составе реализована система автоведения. Практически машина следует беспилотно, естественно под контролем машиниста», – добавил машинист поезда Денис Алексеев.

Вагоны оснастили системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, светодиодным освещением, санитайзерами и информационными табло. В салоне – кулеры с питьевой водой и розетки.

При посадке у белорусов потребуют отрицательный ПЦР-тест. В поездах дальнего следования российско-белорусского сообщения действуют противоэпидемические меры. А во время поездки пассажирам рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты.