Шок! Изготовление порно в Беларуси с участием детей: мамы девочек сами уговаривали их раздеться

Главный фигурант уголовного дела – фотограф 1983 г.р., гражданин соседнего государства, имеющий вид на жительство в Беларуси. Он занимался профессиональной детской фотосъемкой и сотрудничал с модельными агентствами. С сентября 2017 года начал изготавливать порнографические материалы с использованием малолетних девочек и продавать их за границу на официальных площадках и через даркнет. Он вовлек в свою преступную деятельность жителей Беларуси и других стран. Созданная таким образом группа позиционировала себя как продюсерская, имеющая целью продвижение детей в модельном бизнесе.





Фотограф и еще 5 подозреваемых в преступлении женщин были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 343-1 УК РБ. По совокупности преступлений главному фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Все подозреваемые имели официальные места работы, семьи с детьми.





В настоящее время установлено не менее 15 девочек от 5 до 13 лет из Беларуси и других государств, которых использовали в преступной деятельности. Личности 8 девочек установлены, их опросили специалисты в специальной комнате, и все они подтвердили свое участие в съемках эротического и сексуального характера. Причем дети рассказали, что их мамы сами уговаривали их раздеться.





Установлено, что матери девочек были осведомлены о том, во что вовлекают их детей, а нередко и сами способствовали преступной деятельности. Некоторые из матерей присутствовали во время проведения порнографических съемок, сами принимали в них участие вместе со своими детьми, за что получали деньги.





С некоторыми девочками 9-10 лет преступники вступали в половую связь и тоже фиксировали это на камеру и продавали материал за границу.





Цена фотосессии варьировалась в зависимости от степени откровенности съемок от 200 до 1 500 долларов.





В настоящее время все установленные потерпевшие девочки изъяты из семей.







