Не расстреляют. Братья Костевы, осужденные за убийство учительницы в Черикове, помилованы

сообщает spring96.org. До этого правозащитникам был известен только один случай помилования в Беларуси приговоренного к смертной казни. Братья Илья и Станислав Костевы, которые в прошлом году получили смертные приговоры, помилованы. Об этом от родственников осужденных стало известно координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуде,spring96.org. До этого правозащитникам был известен только один случай помилования в Беларуси приговоренного к смертной казни.





30 апреля родственники Ильи и Станислава Костевых пытались передать им передачу в СИЗО № 1. Дежурный у них передачу не принял, сказал, что пришла бумага о помиловании из Администрации президента. Сейчас братья отбывают карантин для этапирования в тюрьму № 8 Жодино.





Напомним, коллегия Верховного суда по уголовным делам 22 мая рассматрела апелляционную жалобу жителей Черикова братьев Станислава и Ильи Костевых. Суд оставил смертный приговор без изменений - молодых людей ждет расстрел.

Беларусь — единственная страна в Европе, в которой существует смертная казнь.

Убийство в Черикове 10 апреля 2019 года в Черикове в доме на улице Гагарина (окраина райцентра) после пожара было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями, местной учительницы-дефектолога Натальи Кострицы.

Вскоре задержали братьев Костевых 1998 и 2000 годов рождения, которым и предъявили обвинение в убийстве. Братья в убийстве признались. Ранее их уже судили за кражу. Каковы были мотивы? По данным следствия, отношения между братьями и убитой были неприязненные. На допросе они говорили, что учительница Наталья Кострица сообщила в милицию, что их сестра не выполняет должным образом родительских обязанностей в отношении малолетних детей.

За это семью поставили на профилактический учет, признав, что она в социально опасном положении.

Об этом братья вспомнили, когда вместе выпивали, и пошли разбираться. Наталья Кострица позволила братьем войти в дом, и они начали ее бить, а после продолжительного избиения взяли ножи и нанесли ими более 130 ударов в различные части тела. Смерть учительницы наступила от геморрагического шока.

Как установило следствие, дом потерпевшей подожгли, чтобы скрыть следы преступления.





Также, отметим, это резонансное дело было на контроле у Лукашенко. Он упомянул это убийство в интервью редактору российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, оправдывая смертную казнь.

«Два подонка, иначе их не назовешь - уже и разбои были, и наказывали их - убили свою учительницу, - говорил он. - За то, что она защищала двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент».









В своём последнем слове Илья Костев сказал:





"Мы сожалеем с братом о том, что сделали, и о том, что я лично своими руками сломал судьбу своего брата. Я каждый лень просыпаюсь с мыслью, что можно было бы изменить тот день, но ничего нельзя изменить. Я прошу быть более гуманным даже не по отношению ко мне, а к моему брату, ведь он ещё ребёнок. Каждый человек заслуживает исправления. Это ужасное преступление произошло по моей вине".



