"На что купить ребенку памперсы и еду?" Не всем декретницам сети "Домашний" пришли пособия

Источник материала: Onliner

Эпопея с сетью магазинов «Домашний» продолжается. Апрель прошел, а некоторые работницы сети до сих пор не получили пособия на детей. По словам читательницы, таких же, как она, в сети еще 160 человек. Выясняем, ждать ли пособий и что делать, если наниматель на грани и платить ему нечем.

«На что купить ребенку памперсы и еду, если родители не помогают и даже приходящего папы нет?»

Мы уже рассказывали о том, что с сентября 2020-го у сети «Домашний» начались проблемы с выплатой некоторым поставщикам, в начале нынешнего года эти проблемы приняли системный характер. Сотрудников принуждали увольняться «по собственному желанию», а теперь стало известно еще и о невыплате детских пособий некоторым работницам. Наша читательница Карина ушла в отпуск по уходу за ребенком два года назад с должности заведующей отделом минского магазина и в апреле не дождалась ежемесячного пособия.

— Когда стали приходить новости о закрытии магазинов, я позвонила в свою бухгалтерию. Мне сказали, что фонд соцзащиты переведет деньги на детей до конца месяца, и предложили заодно приехать забрать документы. Я отказалась и предложила сделать все по закону. Мне сказали: «Ну, тогда ждите», — вспоминает молодая мама.

Пособие Карине обычно приходило 20-го числа. Но не в этот раз. Девушка забеспокоилась и позвонила в бухгалтерию уже на следующий день.

— Бухгалтерия сразу переключила меня на отдел ликвидации предприятия. Там заверили, что уже передали все документы в ФСЗН и что в пятницу пособие должно быть. В пятницу деньги не пришли, и на этот раз мне сказали, что будут все выходные работать, чтобы хотя бы в понедельник передать все документы. Потом сказали, что передадут документы только 28-го числа. Больше я им не набираю: это бесполезно.





В начале недели Карине еще обещали, что отправят уведомление о ликвидации, но оно все еще не пришло. Тогда она позвонила на горячую линию ФСЗН.

— Я сказала: «Защищайте меня, раз вы зоветесь фондом соцзащиты». Там заверили, что выплатят пособие, как только им поступят документы. На вопрос о примерных сроках я получила следующий ответ: «Скорее всего, не в этом месяце». Теперь даже не знаю, куда обратиться за справедливостью. Как можно за 18 дней не передать документы на единственную декретницу?

Карина говорит, что у нее есть «подушка безопасности» — муж, и поэтому остаться без пособия ей еще не так неприятно. А вот каково одиноким мамам?

— Мои дети не сидят голодные, но многие семьи рассчитывают на пособие, как на полноценную зарплату. Ведь среди 160 декретниц сети (такую цифру назвали ликвидаторы) точно есть матери-одиночки. Даже страшно представить, каково им сейчас. На что купить ребенку памперсы и еду, если родители не помогают и даже приходящего папы нет?

Ликвидатор предприятия подтвердил только, что таких девушек очень много. Но почему работницы не получили пособия, нам отвечать не стали.

Что делать и будут ли деньги?

По закону пенсии и пособия на детей приходят людям с 5-го по 26-е число каждого месяца. У фонда соцзащиты есть разъяснение о том, что делать, если денег на пособия у предприятия не хватает.





Итак, если перевести это на понятный язык, выходит, что, даже если денег у предприятия нет, без пособия молодая мама не останется. Если у нанимателя есть проблемы с финансами, ему необходимо подать заявку на получение средств в отдел ФСЗН по месту своей регистрации. Если с документами все в порядке, ФСЗН в течение нескольких дней присылает деньги для выплаты пособий. Главное — прислать документы как можно скорее, чтобы пособие пришло в срок.

Также декретница может самостоятельно обратиться в отдел ФСЗН по месту регистрации нанимателя, чтобы уведомить о том, что пособие на ребенка не пришло. Специалисты ФСЗН уверяют, что в таком случае реагируют на сообщения и связываются с нанимателем для выяснения причин.

Кроме того, нам пояснили, что фонд соцзащиты в курсе ситуации и что деньги первой части женщин придут уже сегодня, а второй — в понедельник, 3 мая. Как только мы получим более развернутый комментарий, сразу опубликуем его.