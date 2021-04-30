Фотофакт. Наталью Кочанову на «Нафтане» сопровождал глава КГБ

Источник материала: Салiдарнасць

В декабре Иван Тертель посещал «Гродно Азот».





Фото БЕЛТА

30 апреля глава Совета Республики Наталья Кочанова посетила новополоцкий «Нафтан». Как сообщает БЕЛТА, «главной целью визита на одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий страны был контроль за ходом реализации проекта по его модернизации».

— При реализации таких масштабных проектов во главе угла стоит экономика, — заявила чиновница. При этом, судя по фото, на предприятии ее сопровождал председатель КГБ Иван Тертель. Это не первое появление главы силового ведомства на крупных предприятиях страны.

В августе 2020-го он пережил на «Нафтане» не самые приятные минуты: будучи в должности председателя Комитета госконтроля, оны выступил перед бастующими работниками НПЗ. И был освистан ими.

В декабре 2020-го Тертель встретился с работниками «Гродно Азот», при этом выглядел так, словно его послали делать чужую работу .

Напомним, что ранее появилась информация о возможном прекращении поставок на «Нафтан» нефти несколькими российскими нефтяными компаниями — из-за санкций США.