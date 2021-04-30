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Фотофакт. Наталью Кочанову на «Нафтане» сопровождал глава КГБ
30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В декабре Иван Тертель посещал «Гродно Азот».
Фото БЕЛТА
30 апреля глава Совета Республики Наталья Кочанова посетила новополоцкий «Нафтан». Как
— При реализации таких масштабных проектов во главе угла стоит экономика, — заявила чиновница. При этом, судя по фото, на предприятии ее сопровождал председатель КГБ Иван Тертель. Это не первое появление главы силового ведомства на крупных предприятиях страны.
В августе 2020-го он пережил на «Нафтане» не самые приятные минуты: будучи в должности председателя Комитета госконтроля, оны выступил перед бастующими работниками НПЗ. И
В декабре 2020-го Тертель встретился с работниками «Гродно Азот», при этом выглядел так,
Напомним, что ранее появилась информация
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В декабре Иван Тертель посещал «Гродно Азот».
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