«Двойные стандарты бросаются в глаза». Посольство США о провластном пикете у своего здания в Минске

Посольство США обвинило белорусские власти в двойных стандартах в отношении участников массовых мероприятий.



Пикет "неравнодушных активистов" у посольства США в Минске "против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении Беларуси". Фото: ОНТ.

«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», — подчеркивается в комментарии дипмиссии, размещенном на ее странице в «Фейсбуке».

По сообщению государственного телеканала «Беларусь 1», «отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США». «Деконструктив и даже посягательство на государственный строй вызывает у юных граждан негодование. Отдельно неравнодушные патриоты коснулись и темы политизированных санкций со стороны США», — говорится в сообщении.