Часть писем в СИЗО правозащитнику Судаленко приобщают к материалам дела

Некоторые письма поддержки правозащитнику Леониду Судаленко приобщают к материалам уголовного дела.



Леонид Судаленко. Фото: соцсети.

Правозащитник более 100 дней (с 18 января) находится в гомельском СИЗО № 3. Его обвинили по ст. 342 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Как стало известно БелаПАН , некоторые письма поддержки правозащитнику не доходят до адресата — их изымают в СИЗО и передают следователю для приобщения к материалам уголовного дела. Об этом стало известно из письма Судаленко одной из жительниц Гомеля. «На мое письмо, совершенно нейтральное, пришел ответ от Леонида Леонидовича, что письмо мое ему не отдали. Лишь дали подписать «Акт об изъятии письма» для приобщения его к уголовному делу. Также в письме он написал, что не получает выписанную для него газету «Новы Час», только расписывается в том, что издание ему отдадут после освобождения», — заявила БелаПАН жительница Гомеля.

В письме правозащитник также отметил, что срок его содержания под стражей продлен до 18 мая.

С подобной ситуацией в апреле столкнулся правозащитник Алексей Лойко. Он отправил письмо Леониду Судаленко, но узнал, что оно не дошло до адресата, а приобщено к материалам уголовного дела.

Лойко направил обращение начальнику гомельского СИЗО № 3 Антону Рубанову с просьбой пояснить, на каком основании его письмо не отдали коллеге. В ответе указано, что «письмо в соответствии с ч. 4 ст. 18 закона «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» изъято и отправлено в орган, ведущий уголовное производство».

Эта часть статьи 18 гласит: «Письма, содержащие информацию, которая может помешать предварительному расследованию уголовного дела или его рассмотрению в суде, а также способствовать совершению преступления, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, не отправляются адресату, не передаются задержанным и передаются органу, ведущему уголовное производство».