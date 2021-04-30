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Часть писем в СИЗО правозащитнику Судаленко приобщают к материалам дела
Источник материала: Навiны
Некоторые письма поддержки правозащитнику Леониду Судаленко приобщают к материалам уголовного дела.
Правозащитник более 100 дней (с 18 января) находится в гомельском СИЗО № 3. Его обвинили по ст. 342 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).
Как стало известно
В письме правозащитник также отметил, что срок его содержания под стражей продлен до 18 мая.
С подобной ситуацией в апреле столкнулся правозащитник Алексей Лойко. Он отправил письмо Леониду Судаленко, но узнал, что оно не дошло до адресата, а приобщено к материалам уголовного дела.
Лойко направил обращение начальнику гомельского СИЗО № 3 Антону Рубанову с просьбой пояснить, на каком основании его письмо не отдали коллеге. В ответе указано, что «письмо в соответствии с ч. 4 ст. 18 закона «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» изъято и отправлено в орган, ведущий уголовное производство».
Эта часть статьи 18 гласит: «Письма, содержащие информацию, которая может помешать предварительному расследованию уголовного дела или его рассмотрению в суде, а также способствовать совершению преступления, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, не отправляются адресату, не передаются задержанным и передаются органу, ведущему уголовное производство».
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Часть адресованной правозащитнику почты не доходит до адресата — ее изымают в СИЗО и передают следователю.
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