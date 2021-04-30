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Савиных «вскрыл фейк» об отъезде ИТ-специалистов. А как обстоят дела на самом деле

30.04.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дипломат и депутат Палаты представителей Андрей Савиных в фейсбуке отчитался о рассмотрении декрета президента по уточнению положений, регулирующих механизм управления и контроля за обращением криптовалют.

Дипломат «вскрыл фейк» об отъезде ИТ-специалистов
Дипломат и депутат Палаты представителей Андрей Савиных в фейсбуке отчитался о рассмотрении декрета президента по уточнению положений, регулирующих механизм управления и контроля за обращением криптовалют. И добавил комментарий про релокейт ИТ-специалистов. Оказывается, всё это фейк.

Парламентское обсуждение Савиных проиллюстрировал снимком с выступления директора ПВТ Всеволода Янчевского.

«В ходе обсуждения констатировалось, что наш ПВТ упешно развивается. Новый декрет повысит стабильность и темпы этих процессов», — пишет депутат. 

Ниже он добавляет комментарий:



«Обсуждение вышло за рамки обсуждения положений декрета. Было много вопросов и суждений о развитии информационной отрасли. Между делом вскрылся очередной „фейк“ об отъезде наших специалистов в другие страны. Вскрылся на цифрах: 2019 год — 60 938 работников, 2020 год — 69 792 работника. Прирост — 8 854 человека. В текущем 2021 году рост продолжается. Увеличивается также число компаний-резидентов, растёт объём производства!»


На самом деле статистический прирост сотрудников ПВТ за счёт вступления новых резидентов и отъезд ИТ-специалистов — это две разные вещи.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Дипломат и депутат Палаты представителей Андрей Савиных в фейсбуке отчитался о рассмотрении декрета президента по уточнению положений, регулирующих механизм...
 
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