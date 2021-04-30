Савиных «вскрыл фейк» об отъезде ИТ-специалистов. А как обстоят дела на самом деле

Дипломат «вскрыл фейк» об отъезде ИТ-специалистов

Дипломат и депутат Палаты представителей Андрей Савиных в фейсбуке отчитался о рассмотрении декрета президента по уточнению положений, регулирующих механизм управления и контроля за обращением криптовалют. И добавил комментарий про релокейт ИТ-специалистов. Оказывается, всё это фейк.





Парламентское обсуждение Савиных проиллюстрировал снимком с выступления директора ПВТ Всеволода Янчевского.





«В ходе обсуждения констатировалось, что наш ПВТ упешно развивается. Новый декрет повысит стабильность и темпы этих процессов», — пишет депутат.





Ниже он добавляет комментарий:













«Обсуждение вышло за рамки обсуждения положений декрета. Было много вопросов и суждений о развитии информационной отрасли. Между делом вскрылся очередной „фейк“ об отъезде наших специалистов в другие страны. Вскрылся на цифрах: 2019 год — 60 938 работников, 2020 год — 69 792 работника. Прирост — 8 854 человека. В текущем 2021 году рост продолжается. Увеличивается также число компаний-резидентов, растёт объём производства!»









На самом деле статистический прирост сотрудников ПВТ за счёт вступления новых резидентов и отъезд ИТ-специалистов — это две разные вещи.



