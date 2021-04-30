Убийство Шеремета: из-под стражи отпустили под домашний арест Антоненко

такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева. Мужчину также обязали носить электронное средство контроля, то есть браслет. Суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета,Мужчину также обязали носить электронное средство контроля, то есть браслет.





Изменить меру пресечения просила защита Антоненко.





Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда.





При этом он считал, что риски укрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По мнению прокурора, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.





Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Они говорили, в частности, что дело рассматривается довольно быстро, однако "по объективным причинам это невозможно сделать достаточно быстро, чтобы был обеспечен принцип непрерывности".





Несколько нардепов также хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранцев и АТОшников Михаила Бондаря ("Европейская солидарность") и Игоря Герасименко ("Слуга народа").





Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял музыканта в СИЗО. Его держали под арестом с декабря 2019 года.





Еще одна обвиняемая – врач Юлия Кузьменко – сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест 11 августа.





Третей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – назначена мера пресечения в виде залога.





Сам Андрей Антоненко заявил, что изменение меры пресечения является "маленькой победой" и поблагодарил всех, кто его поддерживал и помогал.



