В Минске открыли сезон фонтанов. Без торжеств

Источник материала: Onliner Народная мудрость гласит: если фонтаны начинают журчать до начала мая, то будет все хорошо. Быть может, из-за погоды, быть может, из-за примет или «по причине подготовки технической базы», но фонтаны в Минске запустили именно сегодня, 30 апреля, вечером, пока не стемнело.















Наш фотограф отметил, что на момент съемки (около 19:30) в столице работали не все фонтаны. В частности, еще не был запущен самый дорогой и самый «умный» фонтан на реке Свислочь (напротив парка Купалы), открытый в прошлом году.























Известно, что открытие фонтанов в 2021 году проходит без особых торжеств и мероприятий — не иначе как еще одна народная примета. По официальным данным, фонтаны в центре города будут отключать в полночь, а те, что чуть подальше, — в 21:00.













