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В Минске открыли сезон фонтанов. Без торжеств

30.04.2021 21:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Народная мудрость гласит: если фонтаны начинают журчать до начала мая, то будет все хорошо. Быть может, из-за погоды, быть может, из-за примет или «по причине подготовки технической базы», но фонтаны в Минске запустили именно сегодня, 30 апреля, вечером, пока не стемнело.







Наш фотограф отметил, что на момент съемки (около 19:30) в столице работали не все фонтаны. В частности, еще не был запущен самый дорогой и самый «умный» фонтан на реке Свислочь (напротив парка Купалы), открытый в прошлом году.











Известно, что открытие фонтанов в 2021 году проходит без особых торжеств и мероприятий — не иначе как еще одна народная примета. По официальным данным, фонтаны в центре города будут отключать в полночь, а те, что чуть подальше, — в 21:00.







 
Теги: Минск
 
 
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Народная мудрость гласит: если фонтаны начинают журчать до начала мая, то будет все хорошо. Быть может, из-за погоды, быть может, из-за примет или «по причине...
 
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