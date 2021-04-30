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Саратовская пенсионерка – председателю Госдумы: «Для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать»
30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Непростой разговор российского чиновника.
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Саратовская пенсионерка – председателю Госдумы: «Для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать»
Непростой разговор российского чиновника.
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