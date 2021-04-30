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Момент столкновения трех машин на перекрестке попал на видео (видео)

30.04.2021 21:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП с участием трех автомобилей случилось сегодня вечером на улице Горецкого в Минске. По данным ГАИ, никто не пострадал, лишь автомобили получили повреждения. Сам момент удара был зафиксирован на видео. В ролике отчетливо видна причина аварии: один из водителей выехал на главную дорогу, не пропустив другие машины.

«Водитель Volkswagen при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Peugeot, который двигался по улице Горецкого со стороны улицы Мазурова, и столкнулся с ним, — сообщили предварительную версию в ГАИ Минска. — После этого Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался еще в одну легковушку».

Момент столкновения трех машин на перекрестке попал на видео (видео)
Момент столкновения трех машин на перекрестке попал на видео (видео)
Момент столкновения трех машин на перекрестке попал на видео (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием трех автомобилей случилось сегодня вечером на улице Горецкого в Минске. По данным ГАИ, никто не пострадал, лишь автомобили получили повреждения. Сам...
 
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