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Момент столкновения трех машин на перекрестке попал на видео (видео)
Источник материала: Onliner
ДТП с участием трех автомобилей случилось сегодня вечером на улице Горецкого в Минске. По данным ГАИ, никто не пострадал, лишь автомобили получили повреждения. Сам момент удара был зафиксирован на видео. В ролике отчетливо видна причина аварии: один из водителей выехал на главную дорогу, не пропустив другие машины.
«Водитель Volkswagen при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Peugeot, который двигался по улице Горецкого со стороны улицы Мазурова, и столкнулся с ним, — сообщили предварительную версию в ГАИ Минска. — После этого Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался еще в одну легковушку».
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ДТП с участием трех автомобилей случилось сегодня вечером на улице Горецкого в Минске. По данным ГАИ, никто не пострадал, лишь автомобили получили повреждения. Сам...
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