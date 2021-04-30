Момент столкновения трех машин на перекрестке попал на видео (видео)

Источник материала: Onliner

ДТП с участием трех автомобилей случилось сегодня вечером на улице Горецкого в Минске. По данным ГАИ, никто не пострадал, лишь автомобили получили повреждения. Сам момент удара был зафиксирован на видео. В ролике отчетливо видна причина аварии: один из водителей выехал на главную дорогу, не пропустив другие машины.

«Водитель Volkswagen при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Peugeot, который двигался по улице Горецкого со стороны улицы Мазурова, и столкнулся с ним, — сообщили предварительную версию в ГАИ Минска. — После этого Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался еще в одну легковушку».











