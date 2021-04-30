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Венедиктов: Путину далеко до Лукашенко в стремлении установить режим личной власти
Источник материала: Партизан
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов порассуждал на тему того, кто более авторитарный лидер: Путин или Лукашенко.
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«Конечно, здесь Россия идет вслед за Беларусью», – ответил Венедиктов на «Эхо Москвы».
Он отметил, что Беларусь идет впереди России как авторитарное государство режима личной власти, силового применения.
«Лукашенко идет впереди Путина в этом плане.. И только в последние полгода российская власть начала в политических вещах следовать в фарватере Беларуси, – считает Венедиктов. – Лукашенко все время стремится установить режим личной власти такой латиноамериканской. Путину конечно до этого далеко».
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов порассуждал на тему того, кто более авторитарный лидер: Путин или Лукашенко.
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