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Венедиктов: Путину далеко до Лукашенко в стремлении установить режим личной власти

30.04.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов порассуждал на тему того, кто более авторитарный лидер: Путин или Лукашенко.



В программе «Персонально ваш» с Алексеем Венедиктовым» ведущий спросил главного редактора «Эха Москвы», кто в практике политического устройства больше берет от кого: Путин от Лукашенко или Лукашенко от Путина.

«Конечно, здесь Россия идет вслед за Беларусью», – ответил Венедиктов на «Эхо Москвы».

Он отметил, что Беларусь идет впереди России как авторитарное государство режима личной власти,  силового применения.

«Лукашенко идет впереди Путина в этом плане.. И только в последние полгода российская власть начала в политических вещах следовать в фарватере Беларуси, – считает Венедиктов. – Лукашенко все время стремится установить режим личной власти такой латиноамериканской. Путину конечно до этого далеко».
 
 
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов порассуждал на тему того, кто более авторитарный лидер: Путин или Лукашенко.
 
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