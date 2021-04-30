Тот случай, когда граница помогла: в Украине ввели обучение уникальной специальности

Волынский национальный университет им. Леси Украинки вводит курс Художественная обработка янтаря. Об этом заявил ректор ВУЗа Анатолий Цьось в пятницу, 30 апреля.

"28 апреля 2021 года на заседании ученого совета Университета принято решение начать осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования по образовательно-профессиональной программе Художественная обработка янтаря", - написал Цьось.





По его словам, таким образом выпускники учебных заведений смогут получить уникальную специальность.









Напомним, что ранее пограничники изъяли 66 кило янтаря на границе c Польшей. Это крупнейшее изъятие контрабандного янтаря в текущем году на участке Львовского погранотряда.





Также сообщалось, что СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря. Незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа и привлек семерых жителей Ровенской области.



