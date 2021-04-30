Лукашенко назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые начальники милиции появились сразу в трех белорусских областях – Минской, Гродненской и Брестской. Кандидатуры утвердил президент Александр Лукашенко. Он потребовал обеспечить надежную защиту жителей, передает «МИР 24».

«Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения – это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко. Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна – интересы пересекаются) – вот это вопрос», – сказал Лукашенко.

Регионы, в которых будут работать новые начальники милиции, самые крупные, там проживает три четверти населения страны. Александр Лукашенко напомнил, что время не простое: Беларусь испытывает давление извне. Милиционерам сейчас как никогда нужно быть бдительными.

Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей органов местной власти в Гродненской и Минской областях. Он поручил им ускорить посевную кампанию и завершить ее к 9 мая.