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Белые пятна истории: поисковики в Беларуси провели раскопки в местах массовых захоронений

30.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белые пятна истории. Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное дело по факту геноцида жителей страны в годы Великой Отечественной войны. Сведения из архивов во время раскопок подтверждают поисковики. Корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик рассказал подробности.

Гильзы, патроны и детская обувь – все это нашли поисковики 52-го батальона. Они сейчас ведут работы на месте массового захоронения мирных граждан. К ним подключились следственная группа и специалисты комитета судебных экспертиз. Чтобы не наткнуться на взрывоопасные предметы, используют и металлоискатель.

Здесь, под Минском, в деревне Логоза немцы расстреливали местных жителей. По архивным данным, погибли более 1500 человек.

«Мы видим, что сведения, которые имеются в архивных материалах, полностью подтверждаются фактическими данными. Здесь в основном женщины, детишки, в том числе грудного возраста, старики, которых уничтожали массово в период с августа 1941 года по 1944 год включительно. То есть до периода освобождения нашей страны от оккупантов», – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

В Беларуси поисковые работы пройдут почти в полутора сотнях мест. Останки 198 бойцов Красной армии уже обнаружили. Имена троих из них установили и теперь ищут родственников.

«С 2015 года мы провели более 300 экспертиз именно по фактам обнаружения захоронений. Государственный комитет судебных экспертиз располагает абсолютным набором и методик, и техники для того, чтобы провести все необходимые экспертизы своими силами», – сказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков.

На месте раскопок планируется установить монумент. Каким он будет, еще неизвестно. Поисковые работы завершат в октябре. Итоги данного расследования лягут в основу идеологической и информационной работы. Внесут сведения и в образовательные программы белорусских школ и вузов.



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Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное дело по факту геноцида жителей страны в годы Великой Отечественной войны.
 
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