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Белые пятна истории: поисковики в Беларуси провели раскопки в местах массовых захоронений
30.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белые пятна истории. Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное дело по факту геноцида жителей страны в годы Великой Отечественной войны. Сведения из архивов во время раскопок подтверждают поисковики. Корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик рассказал подробности.
Гильзы, патроны и детская обувь – все это нашли поисковики 52-го батальона. Они сейчас ведут работы на месте массового захоронения мирных граждан. К ним подключились следственная группа и специалисты комитета судебных экспертиз. Чтобы не наткнуться на взрывоопасные предметы, используют и металлоискатель.
Здесь, под Минском, в деревне Логоза немцы расстреливали местных жителей. По архивным данным, погибли более 1500 человек.
В Беларуси поисковые работы пройдут почти в полутора сотнях мест. Останки 198 бойцов Красной армии уже обнаружили. Имена троих из них установили и теперь ищут родственников.
«С 2015 года мы провели более 300 экспертиз именно по фактам обнаружения захоронений. Государственный комитет судебных экспертиз располагает абсолютным набором и методик, и техники для того, чтобы провести все необходимые экспертизы своими силами», – сказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков.
На месте раскопок планируется установить монумент. Каким он будет, еще неизвестно. Поисковые работы завершат в октябре. Итоги данного расследования лягут в основу идеологической и информационной работы. Внесут сведения и в образовательные программы белорусских школ и вузов.
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Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное дело по факту геноцида жителей страны в годы Великой Отечественной войны.
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