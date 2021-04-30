В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В первый день мая в Минске откроется Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспортивных мероприятий в Беларуси.





Meta Arena — это полноценный комплекс-город в котором каждый житель найдет для себя увлечение по душе, сможет посетить презентацию новой игры или стать участником крупнейших турниров Беларуси c киберспортсменами со всего мира.





























































Современный уровень арены позволит полностью окунуться в драйв в помощью разнообразных модулей.

Gaming модуль на 40 игровых мест c мощными профессиональными компьютерами и аксессуарами, для комфортной игры 24/7.

Lounge модуль с экраном повышенной четкости площадью 28 м2 для трансляций турниров в прямом эфире. Дополнительно во время просмотра можно будет сделать заказ из меню, коктейльной карты или попробовать ароматный кальян.

Stream room — это полноценная студия, заряженная броадкастинговым оборудованием для записи голоса и видеопродакшена.

Bootcamp модуль для самых искусных игроков на 10 игровых мест оборудованных мощным железом и топовыми девайсами. Пространство обслуживается персонально возможен заказ еды и напитков.

И, наконец, магазин фирменной одежды и аксессуаров Meta&NikoFirm с разнообразными игровыми девайсами и линией одежды urban gaming wear.