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В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

30.04.2021 22:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первый день мая в Минске откроется Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспортивных мероприятий в Беларуси.

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

Meta Arena — это полноценный комплекс-город в котором каждый житель найдет для себя увлечение по душе, сможет посетить презентацию новой игры или стать участником крупнейших турниров Беларуси c киберспортсменами со всего мира.

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

В Минске открывается Meta Arena — крупнейшая площадка для игр и киберспорта

Современный уровень арены позволит полностью окунуться в драйв в помощью разнообразных модулей.

Gaming модуль на 40 игровых мест c мощными профессиональными компьютерами и аксессуарами, для комфортной игры 24/7.

Lounge модуль с экраном повышенной четкости площадью 28 м2 для трансляций турниров в прямом эфире. Дополнительно во время просмотра можно будет сделать заказ из меню, коктейльной карты или попробовать ароматный кальян.

Stream room — это полноценная студия, заряженная броадкастинговым оборудованием для записи голоса и видеопродакшена.

Bootcamp модуль для самых искусных игроков на 10 игровых мест оборудованных мощным железом и топовыми девайсами. Пространство обслуживается персонально возможен заказ еды и напитков.

И, наконец, магазин фирменной одежды и аксессуаров Meta&NikoFirm с разнообразными игровыми девайсами и линией одежды urban gaming wear.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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