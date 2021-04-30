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Как вам такой способ парковаться?

01.05.2021 06:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Паркинги торговых центров — это довольно вместительные объекты, где не так уж часто бывает ажиотаж. Вместе с тем там можно встретить выделенные места, которые, скажем так, не всегда заняты теми, для кого они предусмотрены.

Что-то подобное 27 апреля наблюдал наш читатель с ником DraKon.F.Q. на паркинге ТЦ «МОМО» в Минске. BMW припаркован на местах для парковки мотоциклов: на стене размещена соответствующая надпись, не заметить которую довольно трудно.

— Было это где-то в 17:30—17:40, вместе со мной парковался этот водитель. Пока я ставил машину, он убежал в магазин. Я думаю, он спешил и не стал ехать на традиционные места для авто, так как эти места расположены вплотную к дверям в торговый центр, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.

Как вам такой способ парковаться?

У BMW, конечно, есть целая линейка мотоциклов, но они другие: поменьше и на двух колесах.

— Ирония в том, что, когда я садился в машину, этот парень вышел из ТЦ. Хотел привлечь его внимание гудком и сделать замечание, но он довольно быстро уехал, — добавил DraKon.F.Q.

У другого нашего читателя — его ник Ivarson — тоже вопросы к владельцу большого автомобиля. Mercedes будто специально припарковали так, чтобы занять побольше пространства, включая весь тротуар.

Как вам такой способ парковаться?
Как вам такой способ парковаться?

Аналогичный стиль у водителя Mazda, фото разместил на нашем форуме пользователь с ником minzurka.

Как вам такой способ парковаться?

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Теги: Минск
 
 
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Паркинги торговых центров — это довольно вместительные объекты, где не так уж часто бывает ажиотаж. Вместе с тем там можно встретить выделенные места, которые,...
 
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