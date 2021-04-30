|
Польша признала, что нарушила границу Беларуси
Источник материала: БДГ
Оперативное командование Вооруженных сил Польши признало, что в ночь с 29 на 30 апреля была нарушена воздушная граница с Беларусью.
Там отметили, что инцидент был крайне кратковременным и непреднамеренным.
«29.04 в ночное время во время выполнения стандартных задач по патрулированию в рамках воздушных действий пограничны войск Польши произошло нарушение государственной границы с Беларусью в воздушной пространстве. Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и кратковременным», –
Напомним, что Минобороны Беларуси 30 апреля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативное командование Вооруженных сил Польши признало, что в ночь с 29 на 30 апреля была нарушена воздушная граница с Беларусью. Там отметили, что инцидент был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)