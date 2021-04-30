Польша признала, что нарушила границу Беларуси

Оперативное командование Вооруженных сил Польши признало, что в ночь с 29 на 30 апреля была нарушена воздушная граница с Беларусью.

Там отметили, что инцидент был крайне кратковременным и непреднамеренным.

«29.04 в ночное время во время выполнения стандартных задач по патрулированию в рамках воздушных действий пограничны войск Польши произошло нарушение государственной границы с Беларусью в воздушной пространстве. Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и кратковременным», – сообщило в Twitter Оперативное командование Вооруженных сил Польши.