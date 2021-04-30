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Польша признала, что нарушила границу Беларуси

01.05.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оперативное командование Вооруженных сил Польши признало, что в ночь с 29 на 30 апреля была нарушена воздушная граница с Беларусью.

Там отметили, что инцидент был крайне кратковременным и непреднамеренным.

«29.04 в ночное время во время выполнения стандартных задач по патрулированию в рамках воздушных действий пограничны войск Польши произошло нарушение государственной границы с Беларусью в воздушной пространстве. Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и кратковременным», сообщило в Twitter Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Напомним, что Минобороны Беларуси 30 апреля обвинило Польшу в нарушении воздушных границ и вызвало для объяснений атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.

 
 
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Оперативное командование Вооруженных сил Польши признало, что в ночь с 29 на 30 апреля была нарушена воздушная граница с Беларусью. Там отметили, что инцидент был...
 
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