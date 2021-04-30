Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. На первом пути первой платформы Минского жд-вокзала – многолюдно. И это не пассажиры, спешащие на поезда, а журналисты и сотрудники железной дороги. Долгожданное событие – пуск скоростного маршрута между Минском и Москвой. Особой значимости событию точно прибавила пандемия и частично закрытые из-за нее границы, ограниченное транспортное сообщение.

За полтора часа до отправления подали красно-серый поезд "Ласточка". Именно он совсем скоро и отправился в российскую столицу. Ковровая дорожка у головы состава. Техники налаживают видеосвязь с Москвой. Проверяют микрофоны. Ведь "Ласточка" в 16:00 полетит не только из Минска, но также из российской столицы. А отправят составы торжественно, как и полагается в особых случаях.

Журналистам разрешили посмотреть салон: до блеска выдраенные вагоны, а воздух буквально пахнет чистотой.

Кто-то из поездной бригады говорит: "У нас всегда так, между прочим. Более того, все еще и продезинфицировано. В вагонах работают кондиционеры, которые санируют воздух, есть и санитайзеры".

Удается попасть и в кабину машиниста. Ощущение – как будто в кабине самолета. Множество сенсорных кнопок, экранов. До чего техника дошла! Управлять этим составом будет Денис Алексеев, машинист первого класса.

"Состав подготовили к поездке. Мы готовы в путь, – отмечает он. – В дороге сделаем три остановки: Орша, потом Смоленск, далее станция Вязьма. И конечная Москва".

"Пассажиры с комфортом доедут?" – спрашиваем у машиниста "Ласточки".

"Уверен, с комфортом. Современный состав. И мне управлять одно удовольствие", – добавил он.

Со скоростью в 160 км/ч

Кстати, скорость у поезда немаленькая. На территории Беларуси "Ласточка" разгонится до 140 км/час, а на территории России – до 160.

Общее время в пути – чуть меньше 7 часов. Если быть точным – 6 часов 50 минут.

Впрочем, представители компании "РЖД" заявили, что время точно пролетит незаметно.

© Sputnik / Виктор Толочко Проводники - в форме РЖД

"У нас есть обратная связь с пассажирами с помощью специального приложения для поездов "Ласточка". Можно там даже заказ оставить – и мы принесем, к примеру, что-то из меню. Даже ходить не надо", – отметил начальник поезда Дмитрий Брежнев.

"В вагоне бизнес-класса "Ласточки" в билет включены сервисные услуги. Это питание трех разных видов — завтраки, обеды и ужины. А также дорожные наборы, куда входят тапочки, салфетки, маски для сна. Пассажирам предложат пообедать. На выбор три рациона питания — куриный, рыбный и мясной", – добавляет Дмитрий.

"Все билеты раскупили вплоть до 14 мая"

Поезд "Ласточка" маршрута Минск-Москва состоит из пяти вагонов. Всего 349 мест, 12 из которых – в бизнес-классе. В вагоне номер один есть возможность и животных провозить.

"Все билеты раскупили вплоть до 14 мая", – заявил начальник пассажирской службы БелЖД Александр Захаревич.

Не удивительно: цены стартуют от 49 белорусских рублей (примерно 19 долларов – Sputnik).

Ажиотаж был предсказуемым и для работников железной дороги. Пассажирское сообщение между Беларусью и Россией хоть и восстанавливается, но пока не покрывает всего спроса среди населения.

© Sputnik / Виктор Толочко Все места на первую ласточку были раскуплены за считаные часы после старта продаж

"Мы уже договорились с российскими коллегами, что в ближайшие месяц-два посмотрим на объемы перевозок "Ласточками". И есть вероятность того, что может быть увеличено количество рейсов между столицами. Но важно понимать, что данный поезд может работать по системе многих единиц. То есть еще такой поезд к нему можно присоединить. И это не приведет к снижению скорости. Техническая возможность есть", – подчеркнул представитель БелЖД.

"Ласточка" – проект белорусско-российский

Руководство "Российских железных дорог" заявило, что идея запустить скоростные поезда между Минском и Москвой была давно. Но реализация уперлась в технические трудности.

"Мы готовы были этот продукт запустить еще в прошлом году. Но, к сожалению, пандемия вмешалась в планы. И мы, восстанавливая движение между странами, предложили этот продукт. Это синергия двух государств, белорусско-российский проект. Состав российский, поездная бригада российская. И все это требовало согласования с белорусской стороной. Мы сверяли все до мелочей с коллегами из Минска. Те же вопросы с обслуживанием поезда в депо. Процесс небыстрый. Но он завершен. И это главное", – рассказал начальник дирекции скоростного сообщения "РЖД" Антон Петров.

По его словам, в ближайшей перспективе время пребывания в пути состава может быть еще более сокращено. Хотя и сейчас оно не длительное. К примеру, "калининградский" поезд идет из Минска до Москвы чуть больше 8 часов. А фирменный поезд "Беларусь" – и того все 10.

"Мы понимаем, что 6:50 – это хорошо, но не совсем тот результат. И у нас есть задача по сокращению времени", – подчеркнул Петров.

А что с расписанием "Ласточки"?

Поезда №722/717 из Минска и Москвы будут отправляться в 06:20 и прибывать в Москву и Минск в 13:10.

Поезда №718/721 из Минска и Москвы будут отправляться в 16:00 и прибывать в конечные пункты назначения в 22:55.

Первые пассажиры "Ласточки"

За 30 минут до отправления "Ласточки" на перроне появились первые пассажиры. Люди с большими сумками суетливо проверяли документы, билеты, искали свои вагоны для посадки.

Александрина Журавлева стала пассажиркой номер № 1 "Ласточки". Ей вручили памятный билет "первого пассажира" и картину. Женщина рассказывает, что едет в Москву к дочке.

"Недавно у меня родилась внучка. Вот еду к ней знакомиться", – говорит она.

© Sputnik / Виктор Толочко За 30 минут до отправления "Ласточки" на перроне появились первые пассажиры

О том, что в жд-расписании появились "Ласточки", узнала в интернете. Билет купила с первого раза, проблем не возникало, рассказывает она.

Постепенно перрон заполнился людьми. К вагонам выстроились большие очереди. Проводницы проверяли билеты, измеряли температуру пассажиров.

Сами пассажиры стойко ждали своей очереди, чтобы пройти наконец-то в вагон поезда.

"Мы россияне – едем из Грузии, отдыхали там, потому что с Россией пока нет сообщения у нашей страны, – рассказывают пассажиры. – Поначалу купили билеты на обычный поезд, плацкартный. А потом как узнали, что и "Ласточка" есть между Минском и Москвой, – так обрадовались. Поменяли билеты, поедем с удобствами, как говорится. Днем сел в поезд, днем и вышел. В Москве работает метро. Не нужно такси вызывать".

"Нелегально через наземную границу – дорого и страшно"

Светлана – гражданка Беларуси, но больше года живет в Москве. Говорит, новость об открытии нового скоростного маршрута между Минском и Москвой ее обрадовала.

"Это удобно. Надеюсь, сервис будет на должном уровне. А так поезда красивые. Наверное, комфортные. Проверим", – отмечает она.

Женщина признается, что до сих пор попасть в Россию из Беларуси – не так просто.

"До пандемии летала на самолете. Но потом цены так взлетели, что это стало попросту не по карману. Пробовала ездить окольными путями через наземную границу, но это так неудобно и страшно. Потому что гарантий никаких нет, да и дорого. А я получила вид на жительство в РФ, рисковать больше не хочу, еще проблемы потом будут", – отмечает она.

ПЦР-тесты обязательны

Кстати, ПЦР-тестирование для белорусов, которые едут в Россию ж/д-транспортом, никто не отменял.

"Это целая проблема. Неужели нельзя за столько времени нормальное тестирование организовать? Ведь людям это нужно. По линии госструктур – бесполезно. Через туркомпанию делала, платила сбор. Отдала 65 рублей белорусских за тест, зато вовремя", – делится трудностями путешествий в пандемию женщина в очереди.

© Sputnik / Виктор Толочко ПЦР-тестирование для белорусов, которые едут в Россию ж/д-транспортом, никто не отменял

"А я не жалуюсь, и так хорошо. Хоть какая-то надежда на то, что скоро заживем как прежде. Меня порадовала цена, очень. И вот решила попробовать. Я сама из Могилева, еду к сестре в Москву. Так раньше добиралась маршрутками, а сейчас поеду скоростным поездом. Думаю, так лучше. И главное – быстрее", – рассказывает Татьяна.

За 5 минут до отправления перрон стал практически пуст. Все заняли свои места в вагонах.

На экранах, установленных на платформе, – телемост с Москвой. Поздравления, взаимные слова благодарности за проделанную работу.

"Сегодня открыт новый формат железнодорожного сообщения между Минском и Москвой. Мы очень долго ждали этого события. К сожалению, из-за пандемии мы фактически с марта прошлого года остановили железнодорожное сообщение. И сегодня благодаря кропотливой совместной работе министерств транспорта двух стран восстанавливаем его", – сказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

После короткого отсчета железнодорожный состав тронулся и под свист гудка и аплодисменты собравшихся быстро разогнался, буквально за минуту скрывшись за жд-поворотом.

Восстановление ж/д-сообщения между Беларусью и Россией

У журналистов остался только один вопрос: а что же дальше с ж/д-сообщением между Беларусью и Россией?

"На сегодня графиком 2020-2021 года предусмотрен запуск 26 направлений с учетом "Ласточки", пока восстановлено движение 10 направлений. Мы работаем с Минтрансом Беларуси и России, Роспотребнадзором по снятию ограничений и возобновлению движения на традиционных маршрутах. Это не только Москва, но и поезда в Санкт-Петербург, следующие в Мурманск, Архангельск. Недавно мы восстановили ж/д-сообщение с Адлером", – отметил глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

"Ласточка" – это хороший проект. Он, кстати, поможет и урегулировать стоимость билетов. Но мы понимаем, что таких проектов в транспортной сфере должно быть больше. Конечно, два скоростных состава не решают проблемы перевозок пассажиров между странами в период пандемии. Спрос огромный, и проблему восстановления пассажирского сообщения между государствами сейчас решают ведомства Беларуси и России", – отметил советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Петр Фролов.

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