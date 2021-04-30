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Между Минском и Москвой запустили поезда "Ласточка" – видео

01.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

С 30 апреля между белорусской и российской столицами начали курсировать скоростные поезда "Ласточка". Отправляться из Москвы и Минска составы будут в одно и то же время – дважды в день.

№ 717/722: отправление в 06:20 и прибытие в 13:10 (с остановкой в Смоленске)

№ 721/718: отправление в 16:00 и прибытие в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске)

Поезда состоят из пяти вагонов, они представлены в комплектации "Премиум". Пассажиры могут выбрать как эконом, так и бизнес классы обслуживания. В каждом составе предусмотрено 349 мест.

Как отметил начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Захаревич, "поезд оказался востребованным у пассажиров, билеты на поезда "Ласточка" Минск-Москва выкуплены до 14 мая".

Это неудивительно: цены стартуют от 49 белорусских рублей (примерно 19 долларов – Sputnik), а в России с 1 по 11 мая объявлены "майские каникулы".

В Российских железных дорогах также "не ожидали такого потока, поэтому с белорусскими коллегами проанализируют май по пассажиропотоку".

В компании не исключили, что будет еще один дневной рейс, также возможно увеличение составности поездов. Если "сдвоить" поезда – получится не 5, а 10 вагонов.

Время "Ласточки" в пути составит менее семи часов, но в перспективе его могут сократить еще больше.

"Мы видим изменения инфраструктурные на обеих территориях, и поступательно увеличение скоростей происходит. Это плановая работа, которая будет продолжаться. И будет позволять нам сокращать время в пути. 6:50 – это не тот результат. И у нас есть задача по сокращению времени", - заявил начальник дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" Антон Петров.

Напомним, в поездах дальнего следования между Беларусью и Россией действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам нужно использовать средства индивидуальной защиты в течение поездки. Кроме того, при посадке проводится термометрия. Также требуется наличие отрицательных результатов ПЦР-тестов у пассажиров.

После приостановки в пандемию пассажирское ж/д-сообщение между Беларусью и Россией возобновилось в феврале 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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