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Хоккейный сезон в Беларуси закрыт: впервые на специальной церемонии лучшие игроки и тренеры получили свои награды

01.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейный сезон в Беларуси официально закрыт. Впервые на специальной церемонии лучшие игроки, тренеры, персонал команды получили свои награды.

Номинаций было много – 25. Это не только персональные награды, но и командные, а также для лучших болельщиков и для лучшей арены. Этот сезон, действительно, в Экстралиге, несмотря на пандемию, получился очень насыщенным и подарил нам невероятную развязку в чемпионате. Подавляющая часть статуэток досталась представителям трех клубов. У Андрея Феклистова из «Шахтёра» три награды. Также хет-трик оформил Андрей Антонов: он лучший бомбардир среди оборонительных игроков, также лучший защитник и обладатель приза имени Руслана Салея. Статуэтку за звание лучшего тренера рулевой сборной Михаил Захаров вручил наставнику «Гомеля» Сергею Стасю.

Последняя номинация – лучший хоккеист чемпионата Беларуси. И это звание из рук очень неожиданного гостя получает капитан «Гомеля» Герман Нестеров, для него это четвертая награда за вечер.

После церемонии представители команд еще долго делились впечатлениями. Ведь подобное в нашем хоккее происходит впервые. Многие игроки уже думают об отпуске. Действительно, сезон протяженностью в 10 месяцев выматывает. А самые лучшие из белорусской Экстралиги в мае сыграют за сборную Беларуси на чемпионате мира.

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Теги: Гомель
 
 
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Хоккейный сезон в Беларуси официально закрыт. Впервые на специальной церемонии лучшие игроки, тренеры, персонал команды получили свои награды. Номинаций было...
 
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