|
Илья Ивашко обыграл Александра Зверева на теннисном турнире в Мюнхене
Источник материала: ОНТ
Илья Ивашко – автор громкой сенсации на теннисном турнире в Мюнхене!
Сегодня белорус встречался в четвертьфинале с Александром Зверевым из Германии. Соперник, шестая ракетка мира, выиграл первый сет на тай-брейке. Вторая партия осталась за Ивашко – 7:5. В решающем сете наш теннисист не оставил шансов сопернику со счётом 6:3. Теперь в полуфинале мюнхенского турнира белорус сыграет с еще одним немцем Яном-Леннардом Штруффом. Он в мировом рейтинге располагается на 44-м месте.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илья Ивашко – автор громкой сенсации на теннисном турнире в Мюнхене! Сегодня белорус встречался в четвертьфинале с Александром Зверевым из Германии. Соперник,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)