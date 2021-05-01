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Илья Ивашко обыграл Александра Зверева на теннисном турнире в Мюнхене

01.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илья Ивашко обыграл Александра Зверева на теннисном турнире в Мюнхене

Илья Ивашко – автор громкой сенсации на теннисном турнире в Мюнхене!

Сегодня белорус встречался в четвертьфинале с Александром Зверевым из Германии. Соперник, шестая ракетка мира, выиграл первый сет на тай-брейке. Вторая партия осталась за Ивашко – 7:5. В решающем сете наш теннисист не оставил шансов сопернику со счётом 6:3. Теперь в полуфинале мюнхенского турнира белорус сыграет с еще одним немцем Яном-Леннардом Штруффом. Он в мировом рейтинге располагается на 44-м месте.

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Илья Ивашко – автор громкой сенсации на теннисном турнире в Мюнхене! Сегодня белорус встречался в четвертьфинале с Александром Зверевым из Германии. Соперник,...
 
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